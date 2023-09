Trois ans de prison pour négligence à la suite de la mort d’un jeune travailleur

Au Nouveau-Brunswick, un ancien superviseur de la construction reconnu coupable de négligence criminelle entraînant la mort est condamné à trois ans de prison.

Selon le juge, cette sentence imposée à Jason King, 46 ans, vise à dénoncer publiquement cet incident et à dissuader d'autres personnes de suivre son exemple.

Jason King travaillait pour l'entreprise Springhill Construction le 16 août 2018, lorsque Michael Henderson, un travailleur de 18 ans, a été tué au travail.

Michael Henderson est mort alors qu'il travaillait dans une usine d'épuration des eaux usées à Fredericton en août 2018.

Michael Henderson est mort alors qu’il était dans un trou de quatre pieds de large et qu’un clapet de retenue d’eau s’est décroché.

Il a été coincé contre un mur alors que l’eau s’engouffrait à grand débit, finissant par dépasser le niveau de sa tête.

L’accusation portée contre Springhill Construction pour négligence criminelle dans le décès d’un travailleur est la première du genre dans l’histoire du Nouveau-Brunswick, selon Travail sécuritaire NB, l’organisme de santé et de sécurité au travail de la province.

Le site sur lequel travaillait Michael Henderson le jour de son décès.

Le syndicat satisfait

Le Syndicat des Métallos estime que cette décision envoie un message clair à tous les employeurs.

Cette peine devrait envoyer un message puissant aux employeurs au pays que toutes les personnes sur le lieu de travail, y compris les superviseurs et les responsables qui dirigent le travail, doivent remplir leurs obligations en vertu du Code criminel et les lois sur la santé et la sécurité au travail , a déclaré Myles Sullivan, directeur du Syndicat des Métallos pour le Canada atlantique dans une déclaration écrite.

Les preuves déjà acceptées au tribunal démontrent que l’entreprise employait un superviseur qui n’était pas suffisamment formé aux questions critiques de santé et de sécurité. Le rôle de l’entreprise dans cette tragédie n’a pas été déterminé et nous nous attendons à des poursuites vigoureuses pour l’accusation de négligence criminelle , a ajouté Daniel Leger, président de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Nouveau‑Brunswick.

