Du folk innu au féminisme : la Saskatchewan accueille le Coup de cœur francophone

La programmation de la tournée Coup de cœur francophone a été dévoilée et cinq spectacles sont prévus en Saskatchewan, avec la collaboration avec le Conseil culturel fransaskois.

L'artiste acadien P'tit Belliveau se produira au Capitol de Saskatoon le 20 octobre.

Bien que né en Ontario sous le nom de Jonah Guimond, l’excentrique artiste a grandi à la Baie Sainte-Marie. Son premier album, Greatest Hits Vol.1, a séduit le public en 2020, notamment grâce à son titre Income Tax.

L'artiste originaire de la Côte-Nord en sera à son second passage en Saskatchewan, il avait pris part à la Francofièvre en mars 2023.



Matiu se produira devant le public à Saskatoon le 2 novembre et à Regina le 3 novembre. Originaire de Mani-Utenam, une communauté innue de la Côte-Nord du Québec, il monte sur scène, guitare à la main, pour offrir un concert folk-blues ou il chante en innu et en français.

Son dernier album, Tipatshimushtunan (Racontez-nous), paru en 2022, est une source de fierté pour lui avec ses nuances sonores raffinées et sa voix profonde.

Il donnera une autre performance le 4 novembre à l'hôtel Ramada Plaza de Regina, à l’occasion du banquet du Rendez-vous fransaskois.

Beau Nectar, le duo composé de la Fransaskoise éemi et de la Franco-Ontarienne Marie-Clo, se produira à la salle The Cure de Regina le 3 novembre.

Leur son pop intime et leurs textes aux thèmes féministes et environnementalistes leur ont valu quatre prix lors du plus récent gala Trille Or.

L’Assemblée communautaire fransaskoise indique que les personnes inscrites au Rendez-vous fransaskois pourront assister gracieusement au spectacle de Beau Nectar.