Pour compléter le réseau cellulaire au Québec, tel que promis par la CAQ en campagne électorale, un investissement de 6 à 20 milliards de dollars est nécessaire d’ici 2030, a appris Radio-Canada. Le coût dépendra du scénario retenu par le gouvernement. Celui envisagé implique la création d’une nouvelle société d’État.

Le député d’Orford, Gilles Bélanger, dit recevoir chaque semaine des appels d’élus municipaux. François Legault s’était engagé à créer le fonds Infrastructure et données Québec (ID Québec), doté de 3 milliards de dollars. Ils ne l’ont pas trouvé dans le dernier budget… à la surprise de Gilles Bélanger lui-même!

Je l’attends toujours! Moi, je suis prêt depuis début 2022! Tant que l’engagement est réalisable, je n’irai pas crier sur tous les toits. Mais j’ai mille maires et mairesses qui assument qu’on va livrer.

C’est lui qui a hérité du dossier après avoir déployé l’Internet à haute vitesse au cours du dernier mandat. Gilles Bélanger a été élu en 2018 après une carrière en transformation numérique et en gestion de projets à l’étranger.

Ouvrir en mode plein écran Gilles Bélanger alors qu'il était l'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec pour le volet Internet haute vitesse, en conférence de presse en 2021 sur cette question. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Il nous accorde une entrevue parce que la réalisation de l’engagement de son propre gouvernement n’avance pas assez vite à son goût. Il veut s’assurer que l’objectif tient toujours.

Moi, je suis en politique pour réaliser des projets. De ne pas pouvoir les réaliser, ça ne fait pas partie de mon état d’âme. C’est certain que je veux mettre un peu de chaleur, un peu de pression, mais je vais le faire dans les règles de l’art.

Il ne râle donc pas contre son chef qu’il juge à l’écoute, ne peste pas contre le conseil des ministres et ne bougonne pas non plus. Ce qu’il demande : que son gouvernement bouge, au plus vite!

Près de 400 tours cellulaires et une société d’État à bâtir

Là, il nous reste trois ans pour réaliser l’engagement. Oui, c’est réalisable, mais il y a une loi à passer pour y arriver. Et il y a 366 tours cellulaires à déployer , nous explique-t-il. Actuellement, il s’en installe moins de trente par année.

Une cartographie commandée par le gouvernement recense les territoires où le signal cellulaire est faible ou inexistant. Sans surprise, le manque de couverture touche surtout les régions éloignées.

Ce n’est pas rentable. Une tour coûte au-dessus d’un million de dollars à construire, et après ça, il y a les frais d’[d'exploitation]. C’est ce qui explique, selon lui, le désintérêt des opérateurs comme Bell, Cogeco, Vidéotron ou Telus. Québec devra se charger de les construire et de les relier par fibre optique.

Gilles Bélanger croit fermement qu’une mutualisation progressive des infrastructures de connectivité est nécessaire. Ça veut dire qu’un acteur neutre, comme le gouvernement, pourrait les gérer et les partager avec les entreprises de télécommunications.

Parmi les quatre scénarios étudiés par le gouvernement, un modèle similaire à celui d’Hydro-Québec est davantage recommandé. La nouvelle société d’État ne serait pas en compétition avec les entreprises privées, mais elle veillerait à ouvrir le marché pour créer un environnement concurrentiel.

On ne deviendrait pas une entreprise de télécommunications. Ça va permettre d’avoir plusieurs joueurs. Au Québec, nos tarifs sont les plus élevés au monde , précise M. Bélanger.

Une famille de quatre personnes économiserait plus de 750 $ par année, estiment les scénarios (mobilité et Internet).

Quant au coût de réalisation, qui pourrait atteindre les 20 milliards de dollars, M. Bélanger assure que l’État n’investira pas le montant au complet. Le secteur privé en assumera une partie substantielle, selon lui.

Les infrastructures de connectivité vont avoir une croissance phénoménale dans le monde dans les prochaines années. Nous avons un avantage géopolitique et on peut offrir une connectivité verte avec l’hydroélectricité. Ça va devenir un des éléments les plus rentables pour le développement économique.

Des retombées immenses prévues

Les scénarios ne chiffrent pas précisément les retombées économiques pour le Québec. Toutefois, la mobilité permettra à des entreprises de se moderniser et de devenir plus compétitives.

Conséquemment, on estime que cela contribuera non seulement à réduire les émissions de GES de 20 % par rapport aux émissions prévues pour 2030 mais aussi à éliminer presque complètement l’écart de richesse avec l’Ontario, l’objectif du gouvernement Legault.

De plus, le projet freinerait le dédoublement et le déploiement anarchique des tours cellulaires et d'autres infrastructures de connectivité. L’exécution serait beaucoup plus rapide avec les pouvoirs d’une société d’État.

Enfin, un signal faible ou inexistant pose des problèmes de sécurité. Faute de couverture cellulaire, des citoyens ne reçoivent pas les alertes de sécurité publique, les secours mettent plus de temps à se rendre sur les lieux d’un accident de la route et les bracelets antirapprochement des femmes violentées ne fonctionnent pas sans le signal.