Lukas Cormier mise sur une bonne performance à Las Vegas

C'est le début des camps d'entraînement un peu partout dans la Ligue nationale de hockey. La plupart des 32 équipes de la LNH disputeront dès vendredi un tournoi des recrues pour évaluer les jeunes espoirs.

Parmi tous ces joueurs qui tentent d'impressionner les patrons, il y a Lukas Cormier. Le défenseur, originaire de Sainte-Marie-de-Kent, au Nouveau-Brunswick, vit son troisième camp des recrues.

Il espère cette année avoir les atouts pour passer impressionner la direction des Golden Knights et passer la saison dans la capitale du jeu.

J'ai hâte de commencer, ça fait tout l'été que je me prépare pour ce camp , lance Cormier, bien assis dans son logement à Las Vegas, avant de se rendre à l'aréna.

Il a hâte, mais il n'est pas nerveux.

Je commence à être habitué à la façon dont les choses se déroulent , ajoute-t-il.

Lukas Cormier rechaussera ses patins pour participer au tournoi des recrues des Golden Knights encore une fois cette année. (Photo d'archives)

Lors de ses deux premières participations, il était toujours émerveillé de côtoyer des joueurs qu'il regardait à la télévision.

Après une couple d'années, c'est plus normal d'être autour d'eux et de les connaître plus personnellement aussi , souligne le jeune homme âgé de 21 ans.

Peu de places à Las Vegas

Mercredi et jeudi, les jeunes joueurs des Golden Knights ont participé à des séances d'entraînement. Puis, de vendredi à lundi, les recrues de Las Vegas disputeront un tournoi contre les jeunes joueurs de l'Avalanche du Colorado, des Coyotes de Phoenix, des Ducks d'Anaheim, des Kings de Los Angeles et des Sharks de San José.

Je veux montrer ce que je suis capable de faire. Ça sera dur, mais le but est d'être choisi! On ne se présente pas à un camp en pensant qu'on ne peut pas (être choisi).

Il y va par étape: impressionner au camp des recrues et être invité au camp avec les vétérans. Puis, démontrer ce que je peux faire avec les meilleurs joueurs, de tenir mon bout et de jouer dans cette ligue.

Au tournoi des recrues des Golden Knights, Lukas Cormier portait le numéro 40. C'était aussi son numéro avec les Silver Knights d'Henderson, dans la Ligue américaine. (Photo d'archives)

Pas question pour le jeune défenseur d'être défaitiste.

Les défenseurs sont sous contrats, mais n'importe quoi peut se produire dans le camp, comme partout dans le sport professionnel: des blessures, des échanges, etc. Il faut que je sois prêt si une occasion se présente.

Dans la Ligue américaine, avec les Silver Knights d'Henderson, il a inscrit 10 buts et obtenu 25 mentions d'aide en 62 parties, une belle carte de visite.

Lukas Cormier, à droite, a vécu les séries éliminatoires qui ont mené à la conquête de la coupe Stanley des Golden Knights de Las Vegas, en tant que réserviste. Il lui fallait être prêt au cas où un joueur se blesse. (Photo d'archives)

En plus, lors de la conquête de la coupe Stanley par les Golden Knights, Lukas Cormier était membre de l'équipe de réserve, les Black Aces. Ces joueurs s'entraînent et se préparent en cas de blessures. Sans toucher au précieux trophée, l'Acadien a tout de même pu vivre le long processus pour gagner le championnat et les festivités qui ont suivi.

C'était une expérience inoubliable , décrit Cormier. Il a gardé les yeux grands ouverts et a pris des notes.

Un atout qui, espère-t-il, lui permettra d'être un as dans la manche des entraîneurs desGolden Knights.