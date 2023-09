Un automne plus chaud et un prolongement de la sécheresse en Colombie-Britannique

La province de la Colombie-Britannique s’attend à des températures automnales au-dessus des moyennes saisonnières et à une situation de sécheresse qui se poursuivra au cours des prochains mois, prolongeant ainsi une saison des feux de forêt déjà historique.

La saison des feux approche de sa fin, mais n'est pas encore terminée , indique la ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation du plan climatique, Bowinn Ma. La saison continue d'être difficile dans le nord [...], en particulier pour le centre d’incendies de Prince George , précise-t-elle.

La Colombie-Britannique répertorie six centres d’incendies à travers la province. Au cours de cette saison des feux, le centre d’incendies de Prince George recense environ 18 500 km2 de territoire brûlé, soit 78 % de l’ensemble de la superficie touchée par les feux de forêt dans la province. Cette région connaîtra des vents forts et des rafales cette semaine, ce qui pourrait alimenter les feux.

La province recense mercredi après-midi 395 feux de forêt actifs, dont 10 sont particulièrement visibles ou représentent une menace pour la sécurité publique. À pareille date, l’an dernier, la province répertoriait 188 feux de forêt actifs, dont cinq étaient d’intérêt.

Ouvrir en mode plein écran À l’heure actuelle, environ 1200 personnes font l’objet d’un ordre d’évacuation dans la province, et 34 000 personnes demeurent en alerte d’évacuation. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Des feux causés par l’humain

Avec une forte probabilité de températures automnales supérieures à la normale et une sécheresse qui devrait persister dans le sud de la Colombie-Britannique, Neal McLoughlin, surintendant des services prédictifs de BC Wildfire, indique que les combustibles forestiers resteront extrêmement secs tout au long de l'automne.

Selon lui, les feux de forêt provoqués par la foudre devraient diminuer. La plupart des feux de forêt qui se déclareront au cours de l'automne seront probablement d'origine humaine , prévoit-il.

Neal McLoughlin indique qu’historiquement entre 75 et 100 feux par mois sont causés par l'activité humaine. Soyez très vigilants , recommande-t-il, notamment avec les feux à l'air libre, les feux d’artifice, les lanternes et les cigarettes.

Une sécheresse historique

Dans de nombreuses régions de la province, il s'agit de la période la plus sèche de l'année, d'un point de vue historique , déclare le ministre des Forêts, Bruce Ralston.

Près de 80 % des bassins hydrographiques de la Colombie-Britannique, soit 27 des 34 bassins de la province, connaissent des conditions de sécheresse de niveau 4 ou 5, les plus élevées. Cette situation signifie que des dommages écologiques et économiques sont probables ou presque certains.

Certaines communautés sont gravement touchées par la sécheresse. La côte Sunshine s’est notamment vue imposer des restrictions plus sévères sur l'utilisation de l'eau, vendredi dernier. Du côté de la faune, le faible niveau et la température plus élevée de l’eau pourraient avoir des effets néfastes sur l’habitat du saumon sauvage.

Ouvrir en mode plein écran La période de frai pour différentes espèces de saumon présentes en Colombie-Britannique a principalement lieu en septembre et en octobre. (Photo d'archives) Photo : Reuters / Lucas Jackson

Un géant qui dort

La ministre Bowinn Ma indique que cette saison de sécheresse ne ressemble à aucune que la province a connues dans le passé. Je qualifie cette sécheresse de géant qui dort, parce qu'il s'agit d'une catastrophe naturelle lente qui n'est pas immédiatement apparente pour ceux d'entre nous qui avons accès à de l’eau facilement , indique-t-elle.

Elle ajoute que le type de sécheresse que connaît habituellement la Colombie-Britannique est localisé et limité dans le temps. C'est sur ce type de sécheresse que se base notre planification. Aujourd'hui, et à l'avenir en raison du changement climatique, il s'agira d'une sécheresse prolongée et généralisée à l'échelle de la province.

La ministre indique que certaines parties de la province pourraient sortir de la sécheresse à l'automne ou à l'hiver, mais que d’autres régions pourraient faire face à une sécheresse même cet hiver.