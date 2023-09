Les chambres de commerce de l’Abitibi boycotteront Meta

Les chambres de commerce de l’Abitibi-Témiscamingue demandent à l’ensemble de leurs membres de se joindre à un boycottage de la plateforme Meta, le vendredi 15 septembre.

Elles répondent ainsi à un appel lancé par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), en réaction à la décision de Meta de bloquer les contenus d’actualité en provenance des médias canadiens. La compagnie évite ainsi de verser des compensations aux médias, comme le prévoit la Loi C-18 sur les nouvelles en ligne, qui doit entrer en vigueur en décembre.

Le boycott proposé par la FPJQ implique de ne rien publier ni même d’ouvrir les applications de Facebook et d'Instagram pendant 24 heures.

Selon Valérie Gourde, présidente de la Chambre de commerce de Val-d’Or, la décision de Meta est une tentative d’intimidation et de chantage économique qui doit être dénoncée. Elle croit aussi que la situation est plus dommageable dans une région éloignée comme l’Abitibi-Témiscamingue. La décision est inconcevable dans une société démocratique, avance Mme Gourde.

Les médias locaux, c’est le porte-voix de ce que fait notre société, de nos projets, des initiatives de nos organismes, de nos entreprises, de nos enjeux aussi. Ils sont les défenseurs de la démocratie. D’enlever leurs publications des plateformes de Meta, ça laisse place à la désinformation.

Ouvrir en mode plein écran Valérie Gourde, présidente de la Chambre de commerce de Val-d'Or. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Pour lancer un message fort

En plus d’un boycott vendredi, les chambres de commerce invitent la communauté d'affaires à poser des gestes de soutien aux médias, comme le téléchargement des applications de nouvelles, l’abonnement à leurs infolettres et les placements publicitaires.

On sait que Facebook est une plate-forme vraiment puissante et que plusieurs entreprises s’en servent pour faire de la publicité , ajoute Valérie Gourde.