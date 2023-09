Campagne électorale : le PC réduira les taxes et le NPD investira en santé cardiaque

La cheffe du Parti progressiste-conservateur du Manitoba, Heather Stefanson, a profité de son passage à la Chambre de commerce du Manitoba, mercredi matin, pour réitérer ses engagements envers la réduction d’impôts.

D'après elle, le Manitoba devrait devenir plus concurrentiel en matière de taux d'imposition face à la Saskatchewan et l’Alberta, afin d'attirer des emplois et de retenir davantage de jeunes dans la province.

Ces deux provinces de l’Ouest tirent des recettes fiscales importantes de la production pétrolière et gazière, ce qui peut contribuer à maintenir un taux d’imposition bas.

D’après Heather Stefanson, le Manitoba peut attirer des entreprises et des emplois grâce à son hydroélectricité, propre et peu coûteuse , ce qui générerait plus de revenus pour la province.

Dans le cadre de cette campagne électorale, les progressistes-conservateurs ont promis d'importantes réductions d'impôts sur le revenu ainsi que la suppression de la taxe carbone.

De plus, les progressistes-conservateurs s'engagent à éliminer la taxe provinciale sur les ventes d’arbres, buissons, plantes d’intérieur et florales, graines et bulbes, a annoncé mercredi la candidate pour la circonscription de Seine River, Janice Morley-Lecomte.

Publicité

Elle dit s'attendre à ce que cette décision génère davantage de revenus d’affaires dans les centres d'aménagement paysager et de jardinage.

Comme la plupart des Manitobains qui aiment planter au printemps, c'est une période formidable et cela leur offrira un grand incitatif qui rendra plus abordable la possibilité de continuer à jardiner , affirme Janice Morley-Lecomte.

Cette initiative devrait coûter à la province 750 000 $ en pertes de revenus.

Le NPD garde le cap de la santé

De leur côté, les néo-démocrates du Manitoba promettent d'améliorer les soins pour les maladies cardiaques à l'Hôpital Saint-Boniface, à Winnipeg.

Le chef du parti, Wab Kinew, indique qu'un gouvernement néo-démocrate dépenserait 5 millions de dollars par an pour créer un centre d'excellence en soins cardiaques.

Publicité

La somme servirait à embaucher des spécialistes, dont des perfusionnistes et des techniciens chargés de faire fonctionner les appareils de pontage cardiaque lors des opérations à cœur ouvert. Ce financement servira aussi à améliorer la recherche en santé cardiaque dans une unité autrefois considérée comme l'une des meilleures au Canada.

Ici à Saint-Boniface, nous avons les vestiges d'un programme très solide qui continue d'offrir d'excellents soins aux gens du Manitoba. Mais nous devons investir davantage , estime Wab Kinew.

L’investissement annoncé contribuera à améliorer les soins cardiaques et permettra une meilleure collecte de données, selon lui.

De plus, cela contribuerait à faire la lumière sur les maladies cardiaques chez les femmes, qui demeurent parfois non diagnostiquées.

Il s'agit d'opportunités de recherche qui contribueront non seulement à améliorer les soins prodigués aux patients, mais également à recruter davantage de personnel de santé pour rejoindre les lignes de front ici , fait valoir M. Kinew.

Avec les informations de Bartley Kives et Ian Froese