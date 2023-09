Du personnel infirmier africain en renfort en Gaspésie

Quarante infirmières et infirmiers en provenance de l’étranger s’ajouteront aux effectifs du Centre intégré en santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie vers la fin du mois d’octobre.

Cette cohorte s’ajoute à la quarantaine d’infirmières et d'infirmiers accueillis l’an dernier.

Ces nouveaux travailleurs, certains accompagnés de leur famille, arriveront de la Côte d’Ivoire et de la République démocratique du Congo. Ils seront répartis dans la région.

La répartition s’est faite de façon équitable sur le territoire, donc on parle de 10 personnes par réseaux locaux de services , indique le directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques au CISSS de la Gaspésie, Alain Vézina.

Québec vise le recrutement de 1000 infirmières et infirmiers au cours des deux prochaines années dans différentes régions. Ceux-ci suivent une formation d’appoint et peuvent déjà prêter main-forte aux équipes présentes.

Ces 40 nouvelles ressources étaient attendues au printemps, mais faute de logement, leur arrivée a été retardée à cet automne.

Le CISSS de la Gaspésie a bon espoir qu’il saura trouver un toit pour chacune des personnes et leur famille qui arrivent bientôt. Une trentaine de ces professionnels sont encore à la recherche de logement, de meubles, de places en garderie et de vêtements d’hiver, avise-t-il.

Il y a eu des apprentissages de la première cohorte, donc on travaille le dossier un petit peu différemment, mais il y a des besoins qui demeurent en termes de logement, entre autres. On travaille tout le monde ensemble pour aligner les opportunités pour que les gens trouvent un logis , soutient M. Vézina.

En Haute-Gaspésie, la recherche de logements est notamment coordonnée par le service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA), en collaboration avec le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

Ça s’est bien passé! On a neuf candidats sur 10 qui ont un bail de signé , indique Annie Chenel, chargée de projet en recherche de logement pour le SANA de la Haute-Gaspésie.

Annie Chenel, chargée de projet en recherche de logement pour le SANA de la Haute-Gaspésie Photo : Gracieuseté: SANA de la Haute-Gaspésie

L’art de bien accueillir

Entre le 18 et le 22 octobre, les RLS de Sainte-Anne-des-Monts, de Gaspé, de Chandler et de Maria accueilleront chacun 10 professionnels et leur famille.

C’est 10 candidats, mais au total c’est 40 personnes [y compris les familles]! , lance Philippe Beauchemin, agent de mobilisation pour le SANA de la Haute-Gaspésie.

Ça représente énormément de personnes. C’est du jamais vu à mon sens d’accueillir tous ces gens-là, surtout venant de l’international, en une fin de semaine , poursuit-il.

Selon lui, accueillir ces nouvelles familles aura un impact sur la démographie et la diversité culturelle du secteur. L’année dernière, où il avait accueilli un nombre similaire de nouveaux arrivants, l’accueil et l’intégration s’étaient très bien déroulés, soutient Philippe Beauchemin.

C’est relativement nouveau qu’on accueille des gens de l’Afrique de l’Ouest, donc ça va venir créer une ébullition au niveau de la diversité culturelle, ce qui nous emballe , mentionne-t-il.

Ce sont des gens qui vont aller à l’école, qui vont aller dans nos services et qui viennent nous aider dans le système de santé. C’est notre devoir de les accueillir comme il se doit.

Philippe Beauchemin est agent de mobilisation pour le SANA de la Haute-Gaspésie. Photo : Gracieuseté: SANA de la Haute-Gaspésie

Abdelhamid Akhasi, originaire du Maroc, vit à Sainte-Anne-des-Monts depuis un an avec sa femme et ses deux jeunes enfants. Il fait partie de la première cohorte d’infirmières et d’infirmiers étrangers arrivés il y a un an en Gaspésie.

Au début, on a eu de la misère à trouver un logement , raconte M. Akhasi. Heureusement, il y avait un Marocain qui avait des logements à Sainte-Anne-des-Monts et j’ai réussi à louer une maison.

Abdelhamid Akhasi, originaire du Maroc, était de la première cohorte arrivée en Gaspésie à l'automne 2022. Photo : Radio-Canada / Véronique Duval

L’infirmier se dit reconnaissant de l’aide dont sa famille a pu bénéficier lors de son arrivée l’an dernier. Il encourage les professionnels étrangers à plonger dans l’aventure malgré les défis.

On a pu vraiment surmonter tous les défis grâce à tous nos collègues, grâce à la population et grâce aux multiples intervenants , dit-il.

On aime bien la ville, on aime bien cette chaleur, cette vivacité, cet esprit qu’il y a entre les gens ici à Sainte-Anne-des-Monts. Je peux dire qu’on n’a pas le projet de quitter la région pour l’instant.

Québec critiqué par l’ OMS

Le CISSS de la Gaspésie se prépare à l’arrivée de ces travailleurs au moment où l’Organisation mondiale de la santé (OMS) critique la stratégie menée par Québec.

Selon l’ OMS , les pays ciblés par le gouvernement provincial pour le recrutement possèdent des systèmes de santé vulnérables.

Alain Vézina dit comprendre les préoccupations de l’organisation onusienne. Il rappelle que ces démarches de recrutement sont une initiative gouvernementale.

Nos besoins de main-d’œuvre sont grands et les gens à l’international sont appelés de façon volontaire à poser leur candidature, alors on trouve que ça reste une belle initiative et un beau programme qui vient répondre à nos problèmes de main-d’œuvre dans la région , fait-il valoir.

Avec les informations de Véronique Duval