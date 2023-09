Inondations de 2021 : l’état des digues était connu de la C.-B., selon des documents

Selon des documents obtenus à la suite d’une demande d'accès à l'information, des fonctionnaires du gouvernement de la Colombie-Britannique et de la Ville de Merritt, dans l’Intérieur de la province, étaient au courant des problèmes importants des digues de la communauté plusieurs années avant qu'une série de rivières atmosphériques n'inondent la région.

Des documents récupérés par le bureau britanno-colombien du Centre canadien de politiques alternatives (CCPA) indiquent qu'un ingénieur agréé avait déjà constaté en 2018 de nombreux problèmes avec les digues qui protègent la communauté.

L'ingénieur Aaron Hahn, de la société de conseil Interior Dams, a d’ailleurs réitéré les mêmes préoccupations en 2019, en 2020 et en juin 2021. Joint par téléphone par La Presse canadienne, l’ingénieur Aaron Hahn a refusé de commenter ses conclusions.

Des problèmes de digues persistants

Son rapport de 2021 fait état de problèmes persistants, notamment des excavations et des modifications non autorisées des digues de la ville, ainsi qu'une croissance excessive de la végétation.

Le rapport indique également que les digues sont dans un état similaire à celui des années précédentes, à l'exception de changements mineurs dans les schémas d'érosion et la croissance de la végétation , ce qui suggère qu'aucun travail important n'a été effectué pour remédier aux problèmes signalés auparavant.

Aaron Hahn recommandait alors la mise en œuvre immédiate de travaux d'entretien pour résoudre les problèmes prioritaires.

Cinq mois plus tard, des pluies torrentielles ont fait déborder la rivière Coldwater, entraînant la rupture des digues, la fermeture du réseau d'alimentation en eau et de l'usine de traitement des eaux usées de la ville, ainsi que d'importants dégâts matériels. Les inondations ont forcé plus de 7000 personnes à quitter leurs maisons.

Merritt a été inondée en novembre 2021 en raison des intempéries. Photo : Brandon Fawcett

Un fardeau financier pour les petites communautés

Selon Ben Parfitt, analyste de la politique des ressources au CCPA et auteur de la demande d’accès à l’information, les autorités municipales en Colombie-Britannique sont responsables de l'entretien de leurs propres digues. Les petites collectivités manquent néanmoins souvent des fonds nécessaires pour effectuer les réparations.

Le gouvernement provincial sait ou devrait savoir que les coûts liés à l'entretien de ces infrastructures dépassent souvent les capacités des autorités locales.

En 2015, l'Union des municipalités de la Colombie-Britannique (UBCM) a adopté une résolution demandant à la province de reprendre le contrôle des digues gérées par les gouvernements locaux. Elle a adopté une résolution similaire en septembre 2022.

Bien que les autorités locales soient responsables de l'entretien des digues, Ben Parfitt fait remarquer que l'inspecteur provincial des digues a le pouvoir d'exiger les réparations ou l'entretien nécessaires. Si un ordre n'est pas respecté, la législation stipule que le gouvernement peut prendre des mesures pour achever les travaux et recouvrer ses dépenses auprès de l'autorité locale.

Selon Ben Parfitt, la demande d'accès à l'information n’a toutefois donné lieu à aucun ordre de ce type de la part de la province en réponse aux préoccupations concernant les digues à Merritt.

Si les inondations et autres catastrophes que nous avons connues en 2021 nous apprennent quelque chose, c'est que les gouvernements devraient dépenser de l'argent de manière proactive afin d'éviter des paiements potentiellement plus importants à l'avenir pour réparer des choses et pour traiter d'autres questions, par exemple les poursuites judiciaires , a-t-il affirmé.

La province offre peu de réponses

L’analyste ajoute qu’il a également envoyé des questions au ministère des Forêts, responsable de la surveillance des digues et des barrages en Colombie-Britannique. Il affirme que les réponses qu'il a reçues n'expliquent pas pourquoi les fonctionnaires provinciaux n'ont pas donné l'ordre d'effectuer des travaux de réparation à la suite des rapports annuels d'inspection des digues de la ville de Merritt.

Lors d’un point de presse, mercredi, le ministre des Forêts, Bruce Ralston, a indiqué que les efforts d'atténuation et de sensibilisation de la Colombie-Britannique ont été accélérés depuis les graves inondations de novembre 2021 et que des fonds ont été alloués.

Bruce Ralston est ministre des Forêts en Colombie-Britannique. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

En février dernier, la province a annoncé qu'elle verserait 2 millions de dollars à Merritt pour la construction d'une digue autour des installations de travaux publics de la ville.

Une étude sur l'atténuation des inondations, financée à hauteur de 329 000 dollars par la province, a également été réalisée.

Bruce Ralston a ajouté qu’il a bon espoir que ce qui est arrivé à Merritt en 2021 ne se reproduira pas, car les autorités municipales ont effectué une analyse approfondie des événements et qu'elles ont entrepris des préparatifs en vue de la prochaine inondation éventuelle .

Avec les informations de La Presse canadienne