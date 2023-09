Route à quatre voies divisées vers Alma : l’étude d’impact déposée en 2024

Alors que la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, a affirmé que les travaux du parachèvement de la route 170 vers Alma débuteraient en 2025, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) ne peut fournir de date, mais rappelle qu’il reste plusieurs étapes et que l’étude d’impact environnemental ne sera déposée qu’en 2024.

C’est ce qui a été indiqué à Radio-Canada mercredi.

À ce jour, l’objectif du Ministère demeure le dépôt de l’étude d’impact sur l’environnement en 2024. Il est donc trop tôt pour annoncer un échéancier et le coût du projet. L’échéancier pourra être dévoilé au terme des travaux de conception, notamment lorsque le tracé précis sera déterminé , a répondu par courriel Nathalie Girard, porte-parole régionale au MTMD , précisant que le tracé final sera annoncé à la suite du dépôt.

En novembre 2021, il avait été annoncé que l’étude d’impact devait être déposée à l’automne 2022 au ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

Nathalie Girard est la porte-parole régionale au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Le tracé final sera compris à l’intérieur du corridor nord qui a été l’option retenue. Une consultation publique suivra cette étape. Le projet devra aussi obtenir l’avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). Les plans et devis devront aussi être réalisés puis il y aura l’élaboration des plans d’acquisition et le démarrage des activités immobilières, a énuméré Nathalie Girard.

Le choix du corridor nord, plutôt que l'option au sud de Saint-Bruno, a été annoncé en mars dernier.

Une rencontre?

Plus tôt cette semaine, la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont, a rapporté lors d’une séance du conseil municipal les propos de la ministre Laforest qui ont été tenus lors d’une courte rencontre avec le premier ministre du Québec, François Legault.

À cette occasion, les élus ont adopté une résolution unanime demandant à Québec un échéancier clair pour que soit terminée le plus rapidement possible cette portion de route à quatre voies divisées.

La mairesse d'Alma, Sylvie Beaumont, est inquiète de l'absence de développement depuis l'annonce du corridor retenu en mars dernier.

La mairesse avait aussi demandé à rencontrer la direction régionale des grands projets dans la région et, dans un second temps, la ministre responsable du MTMD , Geneviève Guilbault.

Une rencontre avec le comité de suivi se tiendra prochainement, dans lequel la mairesse d’Alma siège depuis sa création. En plus des rencontres du comité de suivi, le Ministère rencontre mensuellement la Municipalité de Saint-Bruno pour discuter des enjeux les concernant spécifiquement. Rappelons que les constats émanant de la consultation publique réalisée en juin 2023 serviront également pour la planification du projet de construction , a aussi écrit Nathalie Girard.

Un projet accéléré

Le projet s'inscrit dans la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructures, ce qui permet de faciliter certaines étapes.

Ce que ça inclut, c'est certains allègements du côté du processus environnemental et des acquisitions, toutes les étapes sont franchies, mais il y a certaines étapes qui peuvent être réduites pour gagner des mois. Donc le projet est déjà sur le mode accélération et je peux vous assurer qu'il y a une grande équipe au ministère des Transports qui travaille. Puis, justement, on est sur le terrain pour des caractérisations environnementales, donc ça bouge , a-t-elle précisé en entrevue.

Il n’a pas été possible d’obtenir une entrevue avec Andrée Laforest ou Geneviève Guilbault.

Avec les informations d'Annie-Claude Brisson