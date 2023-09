La Municipalité de Saint-Tite rappelle à l’ordre les propriétaires de chiens. La muselière est obligatoire pour les animaux de plus de 20 lb dans le cœur du village durant le Festival western, qui prend fin dimanche.

Après avoir constaté un laisser-aller la fin de semaine dernière, les autorités municipales, policières et l’organisation du Festival western ont publié un message dans le but de rappeler qu’un règlement municipal a été adopté en ce sens en 2019.

Cependant, peu d’occasions ont nécessité l’application de la règlementation en raison de l’annulation de l’événement en 2020, des activités limitées en 2021 et de la reprise en 2022. Cette année, on est comme à l’habitude , souligne la mairesse Annie Pronovost.

La Sûreté du Québec y portera une attention particulière dans les prochains jours et fait savoir que des constats d’infraction pourraient être remis aux propriétaires fautifs s’ils refusent de collaborer.

Annie Pronovost précise qu’aucun événement malheureux n’est survenu, mais on n’attendra pas non plus qu’il arrive quelque chose pour effectuer ce rappel. Voir des enfants dans des poussettes, puis que le chien est à la même hauteur que la poussette… On s’entend que l’on connaît nos animaux. Oui, je peux comprendre les gens qui disent : "non, il n’est pas malin", mais il reste qu’on est dans une foule, il y a des bruits. […] On veut absolument qu’il n’arrive rien.

Elle affirme que des démarches ont été entreprises auprès des commerces pour vendre des muselières sur le site aux propriétaires qui souhaitent se conformer à la règlementation municipale.