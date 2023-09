Un navire de croisière, avec plus de 200 personnes à bord, s’est empêtré dans l’Arctique

Un navire de croisière, avec 206 personnes à son bord, s’est empêtré dans un haut fond d’un secteur reculé à l’est du Groenland lundi, forçant les autorités régionales à tenter une opération de secours.

Un navire scientifique du gouvernement groenlandais a été appelé en renfort et devrait arriver mercredi. Il va tenter de tirer le navire de croisière à marée haute pour le défaire de ce haut fond. L’opération demeure complexe à cause de la taille du navire à remorquer. L’Ocean Explorer, immatriculé aux Bahamas, mesure plus de 104 mètres de long et 18 mètres de large.

Le lieu de l’incident est aussi très reculé, à environ 240 kilomètres du village le plus proche, Ittoqqortoormiit, lui-même à 1400 kilomètres de la capitale du Groenland, Nuuk.

L’Ocean Explorer a tenté à deux reprises de se défaire de sa fâcheuse position à marée haute, sans succès.

Le navire n'aurait pas subi de dommages importants d'après les autorités, mais demeure dans une situation précaire. Photo : Associated Press

Nous sommes activement engagés dans nos efforts pour libérer le MC Ocean Explorer de son empêtrement. Notre priorité est de récupérer le navire sans bien sûr compromettre la sécurité [des passagers] , a déclaré l’entreprise australienne Aurora Expeditions, qui opère le navire.

Les passagers sont de l’Australie, de la Nouvelle -Zélande, du Royaume-Uni, des États-Unis et de la Corée du Sud.

Ils se portent bien d’après les autorités, malgré la situation difficile dans laquelle se trouve le navire.

L’atmosphère à bord est bonne et tout le monde se sent bien. Il n’y a pas de signe que le navire a été sérieusement endommagé par l’empêtrement , a déclaré le commandement conjoint de l’Arctique, qui coordonne l’opération de sauvetage.

En plus du navire de recherche, un navire militaire danois serait lui aussi en route. Il se trouve toutefois à plus de 2000 km de distance et devrait arriver d’ici vendredi.

Avec les informations de Associated Press