Le gouvernement canadien aurait outrepassé la décision d’un jury pour désigner le gagnant d’un concours de l’œuvre du Monument commémoratif national de la mission du Canada en Afghanistan. Selon différents acteurs, ce choix jette un doute par rapport aux futurs concours du genre et brime la confiance par rapport au respect des procédures.

Le monument proposé par l'équipe Daoust a été sélectionné à l'unanimité par un jury composé d'experts.

L’équipe Daoust était composée des Québécois Luca Fortin, à titre d’artiste, et Louise Arbour, à titre de conseillère, ainsi que de la firme d’architectes Daoust Lestage Lizotte Stecker.

Ouvrir en mode plein écran La proposition de l'Équipe Daoust s'inspire de la citation de Léonard Cohen : « il y a une fissure en toute chose, c’est ainsi qu’entre la lumière ». Photo : Gouvernent du Canada

Ouvrir en mode plein écran La résille de pierres offre de multiples perspectives; vu de loin se profilent les montagnes caractéristiques des régions d'Afghanistan où les Canadiens ont joué un rôle de premier plan pendant la mission, selon le résumé présenté sur le site du gouvernement du Canada Photo : Gouvernent du Canada

Toutefois, le Ministère a plutôt choisi de donner le contrat à l’équipe Stinson, qui a remporté le vote du public par un sondage en ligne. Le gouvernement a annoncé que cette équipe avait été sélectionnée pour réaliser le monument.

On nous a annoncé qu'on avait remporté le concours de design et immédiatement, on nous annonce que le gouvernement a décidé d'octroyer le contrat à une autre équipe. Tout ça, on l'a su une heure avant l'annonce officielle , déplore Luca Fortin.

Ouvrir en mode plein écran « Il y a même quelque chose de méprisant, envers la population canadienne, à considérer qu’un monument commémoratif serait mieux servi par des images littérales chargées d’armures, de casques et de boucliers, que par des images épurées évoquant le sacrifice humain par d’intemporels jeux d’ombre et de lumière », écrivent les professeurs Jean-Pierre Chupin et Jacques White. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Ouvrir en mode plein écran Dans la proposition de l'Équipe Stimson, l'année et les noms de ceux qui sont tombés au combat sont inscrits sur des murs. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

L’équipe Stimson était composée de l’artiste de la Nation siksika de l’Alberta et vétéran des Forces armées, Adrian Stimson, ainsi que des firmes MBTW et Projets LeuWebb.

Les participants savaient que le vote était un élément contributif au choix du gagnant. Or, à aucun moment était-il stipulé que le résultat du sondage pouvait casser la décision du jury.

Architecture : Ottawa change les règles d'un concours, une « injustice ».ÉMISSION ICI PREMIÈRE.C'est encore mieux l'après-midi. Architecture : Ottawa change les règles d'un concours, une « injustice » ÉMISSION ICI PREMIÈRE C'est encore mieux l'après-midi Écouter l’audio (Architecture : Ottawa change les règles d'un concours, une « injustice ». 12 minutes 45 secondes) Durée de 12 minutes 45 secondes 12:45

Dans les derniers jours, Luca Fortin a dénoncé publiquement la décision et peut maintenant compter sur différents appuis. On comprend qu'ils ont décidé de privilégier un seul critère et de mettre de côté tous les autres. C'est ça qui est préoccupant. C'est comme si le gouvernement avait changé les règles du jeu une fois que les dés étaient joués , se désole Luca Fortin.

Publicité

Simulacre de démocratie

Quand il s’agit de juger des projets d’art ou d’architecture, un sondage en ligne est un "simulacre de démocratie" qui ne peut remplacer ni un concours de design ni un vrai jury! , écrivent les professeurs d'architecture, Jean-Pierre Chupin et Jacques White, dans une missive qu'ils partagent sur le site de la Chaire de recherche du Canada en architecture, concours et médiations de l'excellence.

Le député conservateur de Charlesbourg, Pierre-Paul Hus s’est aussi joint à la contestation en envoyant une lettre à la ministre des Anciens Combattants du Canada, Ginette Petitpas Taylor. Il est extrêmement préoccupant qu’en dépit de règles claires, votre ministère change ces règles à la dernière minute pour favoriser un autre groupe , souligne-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le député fédéral conservateur Pierre Paul-Hus qui représente la circonscription de Charlesbourg—Haute-Saint-Charles. Photo : Radio-Canada

Comme les deux professeurs, il s’inquiète du précédent qui pourrait être créé pour les futurs concours et du nuire à la confiance qui pourrait en résulter. Cela va à l’encontre de la transparence et de l’équité que nous attendons du gouvernement canadien , poursuit le député.

Également pour protester contre la décision du gouvernement, le Regroupement des artistes en arts visuels (RAAV) fait circuler une pétition en ligne qui a accumulé un peu plus de 1100 signatures en date du 13 septembre.

Publicité

Sondage versus jury

Dans leur missive, Jean-Pierre Chupin et Jacques White insistent sur le fait que le résultat d’un sondage ne peut pas équivaloir au jugement d’un jury d’experts. II nous importe de dénoncer la dangereuse confusion entre opinion et jugement. Un vote anonyme en ligne n’est pas l’équivalent des délibérations d’un jury représentatif des intérêts du public, constitué de membres informés des multiples enjeux , soulignent-ils.

On a fait une présentation devant un jury, on a déposé des documents étoffés. Tout ça a fait en sort qu'un jury de prendre sa décision, si on voulait que le sondage populaire ait une réelle valeur, il aurait fallu qu'on donne accès à l'ensemble des documents , ajoute l'artiste Luca Fortin pour expliquer le processus.

Les projets de cinq finalistes sélectionnés par le jury étaient présentés dans le questionnaire en ligne. Le sondage s’est déroulé du 20 mai au 9 juin 2021 auprès de 12 048 répondants. La proposition de l'équipe Stinson a été nettement plus populaire aux yeux des internautes.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Selon les deux professeurs, il est improbable que les sondés aient véritablement pu se saisir des enjeux en présence lorsqu'est venu le temps de choisir dans un délai aussi court. D’autant plus que la formulation de certaines questions exprimait des concepts plutôt abstraits, selon eux.

Même si les vétérans étaient invités à participer au vote, Jean-Pierre Chupin et Jacques White croient que : l’honneur des vétérans ne se trouve respecté ni par la réfutation peu honorable d’une procédure bien établie .

Le jury était composé de deux architectes, d’un directeur de musée, d’un vétéran, d’une représentante des familles des disparus, d’un ancien ambassadeur du Canada en Afghanistan et d’un professeur. Leur choix aurait donc été représentatif des considérations que le gouvernement souhaitait pour le concept du Monument, selon les deux professeurs d’architecture.

Reste-t-il des recours?

La construction du Monument était initialement prévue pour 2024. En 2021, le montant prévu pour sa réalisation était de 3,5 millions de dollars.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

L'œuvre sera installée à Ottawa, aux Plaines LeBreton, non loin du Musée canadien de la guerre.

L'artiste Luca Fortin a encore espoir à ce que le gouvernement revienne sur sa décision. Un projet comme ça, c'est majeur dans une carrière. Un monument national : c'est un rayonnement incroyable , soutient-il.

Le ministère des Anciens Combattants du Canada semble toutefois assumer son choix, confirmant s'être basé sur l'opinion des répondants du sondage. Le concept de design créé par l’équipe Stimson reflète le mieux les commentaires des anciens combattants, leurs familles et d’autres participants à cette mission lors de la recherche sur l’opinion publique , affirme par courriel John Embury, directeur des communications au cabinet de la ministre des Anciens Combattants.

Avec la collaboration d'Audrey Paris