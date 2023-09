Une hausse des taxes municipales limitée à 2,5 % pour 2024 à Ottawa

Le conseil municipal d’Ottawa s’est entendu mardi pour contenir la hausse des impôts fonciers à 2,5 % pour 2024.

L’ensemble des élus ont ainsi suivi les recommandations du comité des finances de la Ville qui suggérait la semaine dernière de plafonner l’augmentation des taxes municipales à 2,5 % pour le prochain budget.

Cette directive du conseil municipal va également dans le sens de la volonté du maire Mark Sutcliffe qui s’était engagé en campagne municipale à maintenir à 2,5 % ou moins la hausse des impôts fonciers pour les deux premières années de son mandat.

L’exercice budgétaire 2024 à la Ville d’Ottawa se fait dans un contexte inflationniste. Malgré la situation, le maire estime que la cible demeure réaliste .

J’ai entendu encore et encore les résidents de la Ville d’Ottawa me dire qu’ils traversent une crise de l’inflation et qu’ils ne peuvent pas se permettre de grosses hausses des taxes municipales , a-t-il déclaré lors d’une période de questions, mercredi.

Je suis sûr que nous allons arriver avec un budget [qui prévoit] une augmentation de taxes de 2,5 % ou moins, tout en continuant de livrer les services et programmes auxquels les résidents s’attendent.

Ce dernier a tenu à souligner que ses deux principaux rivaux à la mairie lors des dernières élections, Bob Chiarelli et Catherine McKenney, avaient fait des promesses similaires, en matière de hausse d’impôts fonciers.

Non seulement une majorité des résidents d’Ottawa ont appuyé ma plateforme, mais la vaste majorité des électeurs ont appuyé une plateforme qui prévoyait une augmentation limitée des taxes , a-t-il dit.

Au total, 17 élus ont voté en faveur d’une hausse maximale des impôts fonciers à 2,5 %, contre 8.

Le conseiller du quartier Rideau-Rockcliffe, Rawlson King, qui a voté contre, pense que plafonner la hausse des impôts fonciers réduirait la capacité de la Municipalité à fournir des services essentiels et des infrastructures de qualité.

On entend des plaintes jour après jour, au sujet du déclin et de la dégradation de la qualité de nos services et de nos infrastructures. La seule façon pour redresser ces préoccupations, c’est de nous assurer que notre Ville investit dans ses services et ses infrastructures au-delà du taux d’inflation , a-t-il fait valoir.

La Ville d’Ottawa devra notamment composer avec un déficit d’environ 35 millions de dollars, selon les plus récents chiffres présentés au sein des finances d’OC Transpo. Une situation qui s'explique par le fait que l’achalandage reste bien en deçà des niveaux d’avant la pandémie, a expliqué le personnel d'OC Transpo.

Le conseil doit se prononcer sur la version finale du budget le 6 décembre.

Des investissements pour du logement social

Par ailleurs, le conseil municipal a approuvé mercredi, l’achat du 1245, place Kilborn afin d’y aménager un carrefour communautaire de logements avec services de soutien.

L’installation réduira la pression sur les refuges et libérera d’autres espaces communautaires qui sont utilisés comme des centres de distanciation physique , a indiqué la Ville dans un communiqué.

Ce terrain devrait aider à contrer l’itinérance chronique à Ottawa s’est réjoui Mark Sutcliffe, en conférence de presse, mercredi.

Le conseil a également donné son feu vert pour un plan visant à consacrer 110 millions de dollars sur trois ans au logement abordable.

Cette somme sera investie notamment pour la construction de 54 logements avec services de soutien au 56, promenade Capilano, dans le quartier de Fisher Heights, l’ajout de 133 logements locatifs abordables au projet d’initiative de logements multiconfessionnels sur les plaines LeBreton et l’achèvement d’un projet situé au 1, Dunbar Court, près des chemins Hunt Club et Greenbank. Un projet au 715, chemin Mikinak, sur les terrains de l’ancienne base des Forces canadiennes Rockcliffe est aussi dans les plans.