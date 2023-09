Apple met en vente un adaptateur Lightning à USB-C au coût de 40 $

Apple est connu pour mettre en vente des objets inusités sur son site, repérés souvent quelques heures après un grand événement de la marque par les médias spécialisés. L’événement Wonderlust, qui s'est tenu mardi, n’y fait pas exception.

L’une des annonces les plus attendues était sans doute l’adoption d’un nouveau port de chargement pour la 15e génération d’iPhone. L’entreprise a donc abandonné son câble Lightning, dont elle est l’unique utilisatrice, pour adopter l’USB-C.

Ce n’était pas de gaieté de cœur : elle a jusqu’en décembre 2024 pour se conformer aux nouvelles lois européennes du chargeur universel pour la plupart des appareils électroniques. Apple s’y était par ailleurs opposée, en citant pour argument que cela engendrerait davantage de déchets électroniques.

Ouvrir en mode plein écran De nombreuses boutiques vendent des câbles USB-C pour moins de 10 $. Photo : Apple

Cela n’a pas empêché le géant à la pomme d’en tirer profit, et même de générer potentiellement davantage de décĥets électroniques, en mettant en vente sur l’Apple Store un adaptateur de port Lightning à USB-C offert au coût de 40 $ (Nouvelle fenêtre).

Publicité

Notons que le câble USB-C est de plus en plus présent dans les foyers. Même Apple le fournit depuis plusieurs mois avec ses récents ordinateurs Mac, ses tablettes iPad et, depuis mardi, ses écouteurs sans fil AirPods Pro.

Les propriétaires de téléphones fonctionnant avec le système d’exploitation Android l’ont aussi en leur possession depuis un certain temps.

Lendemain de veille pour Apple

Si on laisse de côté la mise en vente de cet adaptateur de port Lightning à USB-C à l’effigie d'Apple, au lendemain de l’événement Wonderlust, les spécialistes sont unanimes : l’iPhone 15 n’offre pas un grand saut technologique par rapport à sa version précédente.

Apple veut que vous achetiez davantage d'iPhone et, pour ce faire, présente de nouveaux modèles aux caractéristiques légèrement différentes pour vous inciter à dépenser votre argent , indique le site spécialisé Engadget.

Outre la nouveauté du câble de recharge USB-C, et une caméra largement améliorée par rapport à la dernière génération (passant de 12 mégapixels à 48), l’iPhone 15 n’est pas bien différent de son prédécesseur. La durée de vie de la batterie est essentiellement la même et l’île dynamique, qui était une nouveauté en 2022 sur les modèles Pro, revient cette fois-ci sur les appareils d’entrée de gamme.

Ouvrir en mode plein écran Apple a dévoilé sa nouvelle génération de téléphones, l'iPhone 15, offert en cinq couleurs. Photo : Apple

Les iPhone 15 Pro et Pro Max ont quant à eux droit à de nouvelles options de personnalisation pour le bouton de sonnerie, renommé bouton d’action. Et leur matériau, le titane, les rend plus légers, ce qui saura satisfaire ses adeptes qui supportaient difficilement le poids des appareils après quelques minutes passées au téléphone, par exemple.

Même son de cloche pour la montre intelligente Apple Watch Series 9. Par exemple, la fonctionnalité de double tapotement, qui permet de prendre des appels, de raccrocher ou encore de repousser de 10 minutes son cadran, en faisant entrer deux fois en contact son pouce et son index, n’est pas vraiment une nouveauté, elle qui était déjà offerte dans les options d’accessibilité de l’appareil.

Ouvrir en mode plein écran Le PDG d’Apple Tim Cook a donné le coup d’envoi de l’événement Apple Wonderlust mardi, en direct de l’Apple Park en Californie. Photo : Getty Images / Justin Sullivan

Comme le note le site spécialisé The Verge, l’événement Wonderlust a aussi confirmé la mort de l’iPhone Mini, apprécié des gens aux petites mains, entre autres. Cette version miniature des appareils de la marque a vu le jour en 2020, avec l’iPhone 12, mais n’a pas eu droit à un nouveau modèle pour la 14e génération du téléphone intelligent, lancée en 2022.

Si vous avez un iPhone 13 Mini et que vous voulez le mettre à niveau tout en conservant sa petite taille, vous n'avez pratiquement aucune option disponible , déplore The Verge.

Avec les informations de The Verge et Engadget