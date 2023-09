Course contre la montre avant l’arrivée de la tempête Lee au Nouveau-Brunswick

Les Néo-Brunswickois se préparent à l’arrivée de la tempête post-tropicale Lee, en fin de semaine. L'inquiétude est forte, avec les dommages causés par la tempête Fiona encore frais dans les mémoires, et on prévoit le coup.

Jannie et Tony Michaud ont déjà commencé à ramasser les chaises et les fleurs autour de leur roulotte au camping de Pointe-du-Chêne, dans le sud-est de la province. Ils n’ont pas envie de courir le risque que les vents et l’eau causent d’importants dégâts à leur résidence d’été.

Tony et Jannie Michaud demeurent au camping de la Pointe-du-Chêne depuis 35 ans. Photo : Radio-Canada

On surveille la tempête comme tout le monde , avoue Jannie Michaud. Le camping doit nous aviser vendredi s’il ferme. On regarde les nouvelles. On a déjà commencé à ranger les choses dehors. Si l’eau monte, on va sortir la roulotte.

Le couple était là quand la tempête post-tropicale Fiona a frappé. Il avait dû évacuer pendant la nuit.

La force de l’eau avait déplacé des patios et des tables à pique-nique. C’était venu frapper la roulotte et ça l'avait fait tomber de ses blocs. Cette année, on ne prend pas de chance.

Ça fait 35 ans qu’on demeure ici. C’est notre chez-nous, c’est notre maison. Devrait-on changer de place? Peut-être si ça continue comme ça toutes les années. On se croise les doigts , soutient Jannie Michaud.

Se préparer à toute éventualité

La directrice générale du camping, Cindy Bourque, n’a pas encore prévu de plan d’évacuation. Mais elle se prépare à toute éventualité, selon la direction que prendra la tempête dans les prochaines 24 à 48 heures, dit-elle.

Ça va dépendre de la force du vent et de la montée de l’eau , calcule-t-elle. Dès que nous sentirons un danger, on va évacuer.

Tony Michaud ramasse les chaises de patio avant l'arrivée de la tempête Lee. Photo : Radio-Canada

L’an dernier, Fiona avait inondé 75 % du camping, dit-elle. Il y a eu de nombreux dommages, mais heureusement aucun blessé.

On avait fait évacuer et on avait bien fait. Tout le monde était sain et sauf. La sécurité passe avant tout , dit-elle, en précisant qu’il reste encore près de 200 roulottes sur le site qui peut en contenir 450.

Des bateaux sortent de l’eau

Victor Cormier, gérant du quai de Pointe-du-Chêne, voit les bateaux sortir de l’eau un à la suite de l’autre depuis le début de la semaine. Il prévoit que ce ballet va se poursuivre à un rythme effréné jeudi et vendredi.

Nous avons contacté tous les propriétaires de bateaux qu’un ouragan s’en venait. Mais il y a des gens qui disent que ça ne sera pas si pire. C’est leur choix. Mais s’ils ont des dommages, ils devront payer. C'est leur responsabilité.

Des plaisanciers se préparent à l'arrivée de la tempête Lee au quai de Pointe-du-Chêne au Nouveau-Brunswick, mercredi. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Trozzo

Fiona a causé la désolation au quai en septembre dernier. Plus de 2,5 millions $ ont été nécessaires pour remettre la structure à niveau avec de l'équipement plus robuste.

Victor Cormier espère que Lee causera des dommages moins importants. Les bateaux restants seront amarrés solidement au quai et des câbles empêcheront les quais flottants de bouger.

Il prévoit également fermer le site aux curieux qui voudront voir les vagues, précise-t-il.

Il reste encore plusieurs voiliers au quai de Pointe-du-Chêne. Photo : Radio-Canada

Un festival aux aguets à Fredericton

L’ouragan Lee frappera le Nouveau-Brunswick samedi, en plein cœur du festival de musique Harvest de Fredericton.

La direction invite les festivaliers à suivre les mises à jour sur les réseaux sociaux, mais sur place, on espère encore que la météo ne viendra pas troubler les activités.

Une pluie fine tombait mercredi lors d'une activité du festival, ce qui n'a pas refroidit pas les ardeurs des amateurs de musique, mais en fin de semaine, tout indique que ce sera une autre histoire.

Les organisateurs du festival se croisent les doigts, ils espèrent que les prévisions météo s’améliorent d’ici la fin de semaine.

Leur directeur suit la situation de très près, mais pour l'instant, tous les spectacles vont de l'avant. S’il pleut trop, leurs spectacles seront présentés à l’intérieur. Mais avec une telle tempête à l’horizon, on craint que plusieurs personnes choisissent, malgré tout, de rester à la maison.

Avec des informations de Louis-Philippe Trozzo et d’Alix Villeneuve