Deux ans de pénitencier pour leurre et extorsion

Nicolas Joly Bolduc a été condamné à deux ans de détention dans un pénitencier fédéral pour leurre, harcèlement criminel et extorsion, mercredi, au palais de justice d’Amos.

L’individu de 34 ans, un travailleur minier qui réside maintenant à Mont-Laurier, a plaidé coupable à 17 chefs d'accusation concernant cinq victimes, dont quatre d’âge mineur.

Nicolas Joly Bolduc utilisait toujours le même mode d’opération. Il entrait en contact avec des jeunes filles par le biais de l’application Snapchat. Après avoir fait connaissance, il leur demandait des photos d’elles nues ou peu vêtues.

Devant leur refus, le ton devenait violent et il menaçait de se rendre chez elles pour les agresser sexuellement. Il leur disait même leur adresse ou le quartier où elles résidaient pour démontrer son sérieux. Aucune n’a accédé à ses demandes et il n’est jamais allé plus loin.

Publicité

L'accusé a fait trois victimes en Abitibi-Témiscamingue et une au Saguenay/Lac-Saint-Jean en 2021, puis une dernière dans le Bas-du-Fleuve en 2022.

Des remords

Dès son arrestation, en août 2022, Nicolas Joly Bolduc a livré une déclaration incriminante aux policiers. Il n'avait aucun antécédent judiciaire et a exprimé des regrets au moment du prononcé de sa sentence.

J’ai beaucoup de remords pour ce que j’ai fait. Je n’ai aucune excuse. Ce que j’ai fait était vraiment odieux. Je regrette beaucoup ce que j’ai pu dire et fait ressentir à ces jeunes femmes.

Une peine fédérale

Me Andrée-Anne Gagnon, du ministère public, et Me Éric Blaisel, avocat de la défense, ont présenté une suggestion commune au tribunal. La peine fédérale de deux ans permet d’assortir la sentence d’une probation de trois ans, ce que n’aurait pas permis une peine de moins de deux ans dans un centre de détention provincial. À la peine s’ajoute la détention préventive, qui compte pour 230 jours.

De plus, les deux parties ont fait valoir que le système carcéral fédéral est mieux outillé pour aider les détenus qui ont besoin de thérapies. La peine permet donc au tribunal d’imposer un arsenal de mesures du Code criminel pour protéger les victimes et le public, mais aussi à Joly Bolduc de suivre les thérapies nécessaires dans l’espoir qu’il redevienne un actif pour la société.

Le juge Marc Ouimet, de la Cour du Québec, s’est donc rangé sans hésitation à la suggestion des deux procureurs. Une série d’ordonnances empêchera Nicolas Joly Bolduc de côtoyer des mineurs pendant cinq ans, d’accéder à Internet sauf pour certaines activités, de contacter ou d’approcher les victimes.

Son ADN sera aussi prélevé et il devra s’inscrire au registre des délinquants sexuels pendant 20 ans. Enfin, il lui sera interdit de posséder toute arme à feu pendant 10 ans, mais il pourra exceptionnellement détenir un permis d’explosif dans le cadre de son travail.