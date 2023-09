First Phosphate annonce une entente avec un partenaire américain

L'entreprise First Phosphate, qui fait de la prospection minière au Saguenay-Lac-Saint-Jean, annonce avoir conclu le 13 septembre un protocole d'entente avec une entreprise américaine qui fabrique des cellules de batteries au lithium fer phosphate (LFP).

L'accord avec American Battery Factory, une compagnie basée en Utah, prévoit une production annuelle de 40 000 tonnes de composantes de batteries par an pour alimenter une future usine de batteries que l'entreprise entend construire en Amérique du nord.

L'implantation du projet de First Phosphate se ferait au port de Saguenay. Cependant, l’entreprise est encore à la recherche active d’investisseurs afin d’aller de l’avant.

Plus tôt, cet été, First Phosphate a annoncé avoir mis en service une usine pilote produisant un concentré de phosphate pouvant être utilisé dans la fabrication de composantes de batteries LFP.

Publicité

En février, l’entreprise avait entrepris des forages exploratoires pour son projet Bégin-Lamarche pour déterminer le potentiel réel de ce site en termes d’extraction de phosphate.

Le phosphate un minéral critique?

Il y a quelques semaines, le député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, avait émis l’idée d’ajouter le phosphate à la liste des minéraux critiques du Canada qui sera publiée en 2024.

Le directeur de la Table régionale de concertation minière, le géologue Benoit Lafrance, est du même avis, surtout dans le contexte du développement de la filière batterie.

Selon lui, les gisements de phosphate sont de grande qualité au Saguenay-Lac-Saint-Jean et la reconnaissance de ce minéral favoriserait le développement des projets miniers comme ceux d'Arianne Phosphate et de First Phosphate.

L’attrait est très fort pour les compagnies lorsque la ressource est dans votre cour arrière. C’est beaucoup de frais de transport qui sont évités, donc on a un avantage de ce côté-là. On a aussi évidemment l'avantage de toutes les infrastructures de la région, autant au niveau du port en eau profonde et aussi la production d'électricité au Québec. Donc tout ça mis ensemble pour la région, c'est vraiment une opportunité de développement fort intéressante la filière des batteries qui vient de First Phosphate , soutient-il.

Benoit Lafrance croit que les gisements de phosphate sont un attrait supplémentaire pour l'implantation d'usines de la filière batterie au Saguenay-Lac-Saint-Jean.