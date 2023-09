Place aux sept nouveaux membres du Panthéon des sports de Sherbrooke

Sept nouveaux membres ont fait leur entrée officielle au Panthéon des sports de Sherbrooke mercredi soir. Des dizaines de personnes étaient rassemblées au Théâtre Granada pour l'occasion.

Ces nouveaux membres auront une plaque installée au parc Jacques-Cartier à Sherbrooke avec leur nom inscrit accompagné d'une courte description de leurs exploits et d'une photo. Ainsi, les passants pourront bientôt observer plus de 80 plaques dans ce musée à ciel ouvert .

L'arbitre de basketball Paul Deshaies fait partie du lot cette année. Ce Sherbrookois a plus de 40 ans d'implication derrière la cravate et a participé à des événements importants à travers le pays comme à l'étranger.

Cette cérémonie lui permet de se remémorer des souvenirs précieux. C'est sûr qu'il y a des souvenirs des compétitions et les équipes que nous avons vus, mais ce qu'il reste davantage, ce sont les gens que nous avons rencontrés qui faisaient le même travail, qui étaient là comme officiels de différents pays , raconte-t-il avec affection.

Ouvrir en mode plein écran Il sera possible de voir la plaque de Paul Deshaies autour du lac des Nations. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

C'est émouvant et c'est gratifiant parce que c'est décidé par des gens du milieu sportif, donc qui connaissent un peu de quoi il s'agit, alors c'est une très belle reconnaissance. C'est un beau clin d'œil.

Pour le président du Panthéon des sports de Sherbrooke, Jean Perreault, il s'agit d'un atout important pour la communauté. Avec mon petit fils, je lui avais dit : "Connais-tu Sylvie Daigle, une championne olympique?" Il avait six ans, il m'a dit : "Non, je ne la connais pas", se rappelle-t-il. Alors on a un devoir dans le sport d'aider les athlètes, de les faire produire au niveau national et à l'international, mais on a le devoir de se souvenir d'eux.

Les athlètes Pierre Léveillé, athlétisme

Annie Lévesque, volleyball

Sonia Paquette, athlétisme

Les bâtisseurs Michel Bérard, officiel en football

Paul Deshaies, officiel en basketball

Marcel Vaillancourt, officiel en hockey

Événement Tournoi international de hockey Bantam de Sherbrooke

Avec les informations d'Arianne Béland