À Yellowknife, les écoles et l’hôpital mettent les bouchées doubles pour rouvrir

Le personnel médical et scolaire s’affaire toujours à remettre en service les installations une semaine après la fin de l’ordre d’évacuation, à Yellowknife.

À l’école Range Lake North, l’enseignant de 5e année Andrew Austin prépare sa classe en prévision du retour des élèves jeudi. On est en train de retrouver une certaine normalité , dit-il à l’équipe de CBC qui a pu avoir accès à l’école avant sa réouverture.

Le directeur des opérations de la Commission scolaire publique no 1 de Yellowknife, Jordan Martin, explique que les équipes ont évalué l’état des bâtiments et n’ont pas constaté de dommages causés par la fumée.

Toutefois, la fumée continue de nuire à la qualité de l’air, alors que le feu près de la capitale brûle toujours, bien qu’il soit en voie d’être maîtrisé. Jordan Martin explique que l’entretien des filtres à air de type HEPA, installés dans la majorité des salles de classe, est en cours.

Les réparations d’un plancher à l’école Range Lake North et d’une terrasse à l’école secondaire Sir John Franklin font partie de la liste de travaux à terminer au cours des prochains jours.

Le directeur des opérations de la Commission scolaire publique no 1 de Yellowknife, Jordan Martin, installe de nouveaux filtres HEPA à l'école Range Lake North, à Yellowknife. Photo : Radio-Canada / Julia Wong

Outre l’organisation des cours et des salles de classe, le personnel prévoit de porter une attention toute particulière à la santé mentale des jeunes. On n’a jamais eu à évacuer Yellowknife. On est conscient que certaines familles et élèves sont assez stressés et que les enfants n’ont pas eu de routine , explique la directrice de l’école Range Lake North, Yasemin Heyck.

En ce moment, on met l’accent sur un retour calme, relaxant. On aura probablement une célébration de la rentrée durant la deuxième semaine de classe.

Pour le directeur général de la Commission scolaire publique no 1 de Yellowknife, Jameel Aziz, cette année scolaire est inhabituelle. Je pense qu’on va devoir être sensible aux besoins exprimés par les élèves et les familles.

Des travailleurs installent un nouveau plancher dans l'école Range Lake North, à Yellowknife. Photo : Radio-Canada / Samuel Martin

Retour progressif des services à l’hôpital

Les services de l’hôpital territorial Stanton sont aussi en voie d’être rétablis à 100 %. La directrice médicale du territoire, Claudia Kraft, dit que 20 lits sont maintenant disponible, et que 10 autres lits le seront mercredi dans l’unité de chirurgie.

Les services d'endoscopie et de pédiatrie sont rouverts, et la salle d’urgence fonctionne à 100 %, dit-elle. L’unité des soins intensifs a trois lits et un quatrième sera bientôt prêt.

Claudia Kraft est la directrice médicale des Territoires du Nord-Ouest. Photo : Radio-Canada / Samuel Martin

Certains services ne sont toutefois pas encore rétablis, comme l’unité d’obstétrique. Les interventions chirurgicales non urgentes vont reprendre la semaine prochaine. La plupart de nos services devraient être fonctionnels d’ici 7 à 10 jours , dit Claudia Kraft. Il faudra au moins trois semaines, ou peut-être un peu plus, pour que tout soit de retour à la normale.

D’ici ce retour complet des services, le personnel hospitalier effectue des tests sur l’équipement médical avant leur utilisation. Le gestionnaire territorial du génie biomédical, Kevin Taylor, explique que l’équipement de laboratoire et de rayon X a été soigneusement emballé durant l’évacuation pour les protéger du feu, de la fumée ou de dommages causés par l’eau.

Le gestionnaire territorial du génie biomédical, Kevin Taylor, dit que l'équipement de laboratoire et de rayon X a été soigneusement emballé durant l'évacuation pour les protéger du feu, de la fumée ou de dommages causés par l'eau. Photo : Radio-Canada / Samuel Martin

On a fait les vérifications de maintenance sur les appareils d’anesthésie, car ce n’est pas bon de laisser ces outils électromécaniques inutilisés pendant trois semaines , raconte Kevin Taylor. Le même soin a été apporté aux machines de dialyse, ajoute-t-il.

Les employés du centre de soins ambulatoires sont presque tous de retour, explique sa gestionnaire Julie Purcell. La santé mentale des employés sera toutefois une priorité au cours des prochaines semaines. Ça a été un traumatisme pour tout le monde. Tous nos employés ont aussi dû évacuer [la région] , dit Julie Purcell.

Avec les informations de Julia Wong