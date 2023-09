4 contes réalisés par Wes Anderson sur Netflix en septembre

Après Asteroid City, Wes Anderson met le cap sur Netflix avec l’adaptation d’une série de contes de Roald Dahl en court métrage. The Wonderful Story of Henry Sugar et trois autres histoires du célèbre écrivain britannique débarqueront sur la plateforme à la fin du mois de septembre.

Le réalisateur américain, connu pour ses compositions centrées et colorées, a déjà dévoilé The Wonderful Story of Henry Sugar, un court métrage de près de 40 minutes, à la Mostra de Venise.

Les fans auront aussi droit à des adaptations de 17 minutes chacune de The Swan, The Ratcatcher, et Poison, trois contes noirs de Roald Dahl. Le projet, qui est la deuxième incursion de Wes Anderson dans l’univers de l’auteur anglais après Fantastique Maître Renard (2009), propose une formule plutôt originale.

«The Rat Catcher» raconte l'histoire d'un exterminateur professionnel. Photo : Netflix

La distribution, qui est essentiellement la même d'un court métrage à l'autre, rassemble Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Rupert Friend, Dev Patel, Richard Ayoade et Ben Kingsley.

Pour chacun des courts métrages, les acteurs et actrices sont appelés à jouer plusieurs rôles. Leurs personnages récitent les textes de Roald Dahl mot à mot, en s’adressant directement à l’auditoire, un peu à la manière d’une pièce de théâtre.

Les courts métrages de Wes Anderson seront diffusés sur Netflix les 27, 28, 29 et 30 septembre, respectivement.