Avis mitigés autour d’un rapport de l’Union des municipalités sur le coût de l’itinérance

Des élus municipaux de la Mauricie disent être en accord avec l’idée de trouver un logement en priorité aux personnes en situation d’itinérance, au profit de l’utilisation de refuges et des hôpitaux. Les organismes communautaires ne sont toutefois pas aussi convaincus de cette approche.

Selon un rapport commandé par l’Union des municipalités du Québec (UMQ), une personne sans logis coûterait 72 561 $ à la société en raison des ressources utilisées. Ce montant chute à 69 717 $ par année si elle se faisait offrir un logement temporaire, comme un hôtel, et 65 193 $ pour une habitation permanente, comme un logement social.

Le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, souhaite que le gouvernement perçoive le logement social comme une économie .

À Trois-Rivières, c’est des coûts qui se traduisent en interventions, en agents de sécurité, ça se traduit aussi en travaux publics. Puis au-delà de ça, il faut aussi penser aux citoyens qui vivent parfois des malaises par rapport à certaines situations.

Pour sa part, le maire de Shawinigan, Michel Angers, estime qu’ au-delà de ça, il y a quand même des gens qui ont des problèmes de toxicomanie, il y a des problèmes aussi de santé mentale, psychiatriques, de sécurité ou autres. Alors, même si ces gens-là étaient en logement, on voudra rajouter quand même ces services-là qui sont offerts au moment où on se parle.

Scepticisme chez les organismes

Sur le terrain, cette approche suscite peu d’enthousiasme. Philippe Malchelosse, directeur général de l’organisme Point de rue, parle d’une vision simpliste . Il craint que les municipalités ne se préoccupent que de l’itinérance visible. Selon lui, cacher les itinérants ne mènera à rien.

On parle d’humain, puis là eux autres ils parlent de coûts par humain. On ne parle pas de dignité, on ne parle pas de leurs besoins, on ne parle pas de leur réalité, on fait juste parler qu’on va sauver 2000 $, 3000 $ par itinérant si on trouve un modèle. Pour vrai, ça vient nous chercher, renchérit Frédéric Trudelle, directeur général du Centre Roland-Bertrand à Shawinigan. Le maintien en logement, le paiement du logement, la socialisation autour, c’est sûr que ça prend un accompagnement pour la majorité des personnes qu’on voit.

Ouvrir en mode plein écran Le Centre Roland-Bertrand à Shawinigan (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, affirme que son gouvernement est d’accord avec cette approche. Ce qu’on veut, c’est créer de la concertation entre les Municipalités, les organismes communautaires et les établissements partout à travers le Québec. Il y a des endroits, ça se passe très bien, d’autres, on doit améliorer les choses.

L’UMQ organise d’ailleurs un sommet sur l’itinérance vendredi à Québec.