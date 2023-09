Après 121 ans, la Ville de Cardson autorise la vente d’alcool

La Municipalité de Cardston, à 235 kilomètres au sud de Calgary, connue pour être une communauté sans alcool depuis plus d'un siècle, autorise désormais la vente d'alcool sous certaines conditions.

Mardi, le conseil municipal a voté à 5 voix contre 2 pour autoriser la délivrance de licences de vente d'alcool aux restaurants et aux installations de loisirs telles que les terrains de golf.

Cependant, les débits de boissons alcoolisées resteront interdits ainsi que les salons-bars, les boîtes de nuit et les magasins d'alcool.

Toute entreprise qui désire obtenir une licence de vente d'alcool doit d'abord obtenir toutes les autres autorisations, y compris une licence d'exploitation. Le propriétaire qui enfreint le règlement est susceptible de perdre son permis de vente d'alcool et son permis d'exploitation.

Deux camps opposés

La réunion du conseil comprenait une audience publique, lors de laquelle de nombreux résidents se sont exprimés en faveur ou contre l'autorisation de la vente d'alcool dans cette communauté dite « sèche. »

Devant le conseil, Melvin Easthope du sous-comité du Golf Clubhouse, a défendu que si l'on fouille les bacs à ordures autour du terrain de golf Lee Creek Valley, l’on constate que des gens consomment déjà de l'alcool à Cardston.

En autorisant la vente d'alcool, dit-il, le personnel pourrait mieux contrôler la circulation de l'alcool et les revenus augmenteraient. Selon lui, 70 % des revenus du club proviennent de personnes en dehors de Cardston.

La représentante de la Chambre de commerce de Cardston, Shelley Oullette, est aussi favorable à l'approbation de la modification du règlement sur la vente d'alcool.

Le 29 mai, le même jour des élections provinciales, la municipalité avait organisé un référendum sur l'adoption éventuelle d'un règlement qui autoriserait la vente limitée de boissons alcoolisées dans la ville.

Au total, 925 électeurs ont participé à ce vote non contraignant afin d'aider le conseil municipal à comprendre l'opinion de la communauté.

Dans l'ensemble, 494 personnes (53 %) se sont prononcées en faveur de l'amendement, tandis que 47 % s'y sont opposées. Selon Shelley Oullette, près de 80 % des propriétaires d'entreprises étaient favorables au changement. Elle estime que ce changement profitera aux entreprises locales, offrira un plus grand choix et créera une communauté plus inclusive.

Le conseil a également entendu des résidents qui souhaitaient que Cardston reste sans alcool.

David Innes s'est dit fermement opposé à l'octroi de licences de vente d'alcool : Je ne vois aucun avantage économique à une telle mesure. C'est le début d'une pente très glissante qui changera à jamais la physionomie de notre communauté, d'une manière ou d'une autre.

Au nom de l'association Les mères contre l'alcool au volant, Elaine Petegrass a déclaré au conseil municipal. Je pense que nous devons nous rappeler que la consommation d'alcool a un coût, et parfois un coût très élevé, selon la valeur que l'on accorde à une vie humaine.

La ville de Cardston, en majorité mormone, n'autorise pas la vente d'alcool depuis 1902.