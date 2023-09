Des représentants de chasseurs et pêcheurs de la Péninsule acadienne estiment qu'il n'y a pas assez de surveillance en forêt pour contrer le braconnage.

Ils déplorent que les agents de conservation, qui sont sous la houlette du ministère de la Justice et Sécurité publique depuis 2014, ont de plus en plus de tâches qui s'apparentent à celles des policiers.

Ces agents auraient, ainsi, beaucoup moins de temps pour faire des patrouilles, selon eux.

Ouvrir en mode plein écran Les nouvelles tâches des agents de conservation nuisent-elles à la protection des animaux, notamment des orignaux? Photo : Radio-Canada

Le représentant de la zone nord-est de la Fédération de la faune du Nouveau-Brunswick, Gilles Sonier, souligne que le territoire est vaste, qu'il va du chemin du Mont Carleton jusqu'à la rivière Tabusintac, en passant par la région Chaleur et la Péninsule acadienne.

À un moment donné, ils avaient 1,7 million d'acres de terre à patrouiller , explique-t-il. Ils sont censés être au moins huit agents. Là, ils ne sont que cinq. Il y a des postes qui sont vacants.

Pour rencontrer un officier dans le bois, ces temps-ci, tu es soit chanceux ou malchanceux, selon ce que tu fais.

Un travail de policier

Gilles Sonier est bien au fait que des agents de conservation doivent suivre régulièrement des formations et que leur travail s'apparente davantage à celui des policiers.

Ils sont allés suivre des cours sur l'utilisation du pistolet à impulsion électrique, des cours d'ivressomètre , dit-il. Ce sont des tâches qui ne devraient pas être à nos agents qui font la faune.

Ouvrir en mode plein écran Gilles Sonier représente la Fédération de la faune du N.-B. tandis que Mathieu Allard est le président du Club chasse et pêche de la Grande rivière Tracadie. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Il s'agit d'une grande préoccupation également pour les membres du Club chasse et pêche de la Grande rivière Tracadie, selon son président, Mathieu Allard.

Publicité

J'entends souvent que des gens signalent des choses ou que, par exemple, des filets sont trouvés dans la rivière pour attraper illégalement des saumons , mentionne-t-il. Les gens signalent ces choses, mais ça va prendre des heures et des heures avant que des agents de conservation arrivent. Peut-être qu'ils ne viendront même pas parce qu'ils sont trop occupés à d'autres tâches.

Pas de répit pour les braconniers

Les braconniers ne prendraient pas de répit pendant les saisons de chasse, selon Gilles Sonier, bien au contraire.

Ouvrir en mode plein écran La chasse à l'ours est ouverte dans la Péninsule acadienne. (Photo d'archives) Photo : Sébastien St-Jean

La chasse à l'ours et la chasse au coyote sont ouvertes , souligne-t-il. La chasse à l'orignal s'en vient. Après, ça va être la chasse au chevreuil. Les braconniers, ils savent qu'il n'y a pas d'agents dans le bois.

Mathieu Allard et Gilles Sonier aimeraient que les agents de conservations reviennent à leurs anciennes descriptions de tâches et passent plus de temps en forêt.

Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique fait savoir, cependant, qu'il n'a pas l'intention de modifier les responsabilités des agents de conservation.