Un nouvel espace collectif au Musée de la civilisation

Dans un souci de stimuler les actions citoyennes et communautaires, le Musée de la civilisation propose un tout nouvel espace évolutif permanent où tous pourront s’impliquer de diverses façons à développer leur pensée critique.

Bien loin d’une exposition habituelle, Voie libre propose plutôt un itinéraire aménagé dans six zones ayant pour thème la sensibilisation, l’écoute, l’engagement, l'exposition, les outils et le souhait d’un monde meilleur.

La bienveillance est au cœur de cet espace collectif. La chargée de projet Gabrielle Harrison, bien impliquée dans la communauté culturelle, travaille depuis 2 ans dans la création de ce lieu d’innovation sociale. C’est suite à plusieurs rencontres avec des organismes que l’équipe a pu mettre le doigt sur les besoins de la communauté.

Le lieu a été conçu autour de différentes étapes ou de savoir-être qu’on doit développer pour avoir une éthique de la bienveillance et recevoir cet échange-là de différences d’opinions , lance Gabrielle Harrison, chargée de projet de l'espace collectif Voie libre.

La zone « s'exposer dans le Champ des possibles » invite les citoyens à mettre sur papier leurs idées et leur créativité. Photo : Radio-Canada / Alicia Rochevrier

Une thématique par zone

Les différents espaces proposent une réflexion à part. On y retrouve des objets liés aux expositions du musée et des pièces de collection.

Le parcours inclut également des œuvres d’art, dont une fresque sur le thème de l’intelligence artificielle par Wartin Pantois, une maquette créée par la scénographe Vano Hotton et des installations réalisées par les organismes Pech-Sherpa er l’Engrenage St-Roch.

Tous ces visages ont été créés par l'intelligence artificielle. L'œuvre «L'agora» a été créée par Wartin Pantois Photo : Radio-Canada / Alicia Rochevrier

L’objectif est d’offrir un lieu chaleureux et inspirant pour s’y déposer et ouvrir les esprits. Selon les dires de Mme Harrison, il n’existe pas de lieux évolutifs semblables dans des musées au Québec et même ailleurs.

Magalie Parent, consultante en organisation communautaire, a également eu un rôle important dans la réalisation de Voie libre. Elle s’est notamment impliquée dans l'œuvre N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures, où des paires de souliers racontent des parcours atypiques.

L'œuvre « N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures » a été conçue grâce à une médiation culturelle entre les organismes Pech-sherpa et l'Engrenage St-Roch. Photo : Radio-Canada / Alicia Rochevrier

Il y a par exemple des gens qui sont prestataires d’aide sociale qui vont porter beaucoup de préjugés [...] alors qu’ils sont impliqués bénévolement dans différents lieux ajoute Magalie Parent.

Cet espace collectif proposera différents ateliers pour les familles et les groupes scolaires. Le musée compte bien développer davantage de partenariats avec les organismes de la province afin qu’ils puissent exploiter les lieux pour leurs activités d’expositions ou de médiation culturelle. La programmation évoluera avec le temps.

Un premier événement gratuit portant sur l’égalité hommes-femmes se déroulera le jeudi 14 septembre de 18h à 21h.