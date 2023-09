Une demande de recours collectif déposée dans le cadre de l’épidémie d’E. coli à Calgary

Une demande de recours collectif a été déposée vendredi au nom de familles touchées par l'épidémie d'E. coli qui sévit depuis le début du mois de septembre dans certaines garderies de Calgary.

Le cabinet d'avocats Cuming & Gillespie, spécialisé dans les sévices graves à la personne et les fautes professionnelles médicales, confirme qu’il représente les demandeurs.

La représentante des demandeurs est la mère d'un enfant qui vit à Calgary. Elle intente cette action au nom de son enfant. Selon la demande de recours collectif obtenue par Radio-Canada, celle-ci est également intentée au nom de toutes les personnes qui ont contracté la bactérie E. coli après avoir fréquenté les garderies exploitées par les défendeurs.

Liste des défendeurs énumérés dans la demande de recours collectif :

Fueling Brains Academy, également appelé Fueling Brains ;

également appelé ; Fueling Minds;

Braineer Academy;

Kidz Space;

Little Oak Education;

Almond Branch School;

Vik Academy;

ABC Corp;

M. X.

Les personnes à qui on a servi des aliments manipulés et préparés par Fueling Minds, une cuisine centrale appartenant à Fueling Brains, peuvent également se joindre à ce recours collectif. La cuisine centrale manipule, prépare et fournit des aliments aux garderies des défendeurs.

Quand Services de santé Alberta ( AHS) nous a informés de l'épidémie le 4 septembre, nous avons pris des mesures immédiates, en fermant les établissements concernés, en informant les parents et en commençant à travailler avec AHS pour déterminer la cause de l'épidémie , peut-on lire dans une déclaration de Fueling Brains transmise à Radio-Canada/ CBC mardi.

Dans un communiqué, AHS soupçonne que l’éclosion a pour origine la cuisine centrale Fueling Minds, qui est partagée par six succursales de Fueling Brains, un service de garderie, et cinq autres établissements.

Ouvrir en mode plein écran La représentante des demandeurs pour la demande du recours collectif est la mère d'un enfant qui vit à Calgary qui intente cette action au nom de son enfant. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Parmi les défendeurs figurent également une ou plusieurs personnes actuellement inconnues des demandeurs, présentées sous le nom de M. X. La demande de recours collectif affirme que ce dernier a été responsable de la préparation des aliments et des services de traiteur à l'origine de l'épidémie d'E. coli.

ABC Corp, une personne morale dont l'identité est également inconnue des demandeurs, est citée comme ayant contribué matériellement aux blessures [causées] , et ce, en tant que propriétaire ou occupant de la cuisine et des installations de traiteur visées par la demande de recours collectif. ABC Corp est indirectement responsable de la négligence de ses employés et de ses agents , peut-on lire dans la déclaration.

Hospitalisations et nombre de cas

En date de mardi, 264 cas d'E. coli ont été confirmés, dont 25 chez des patients qui sont actuellement hospitalisés. Chez 22 patients, on a confirmé un syndrome hémolytique et urémique (SHU), une maladie grave causée par une infection à l'E. coli, et 6 d'entre eux sont en dialyse.

Services de santé Alberta précise que les enfants gravement atteints par l’infection sont dans un état stable.

Les recours des demandeurs du groupe

La représentante des demandeurs réclame, en son nom et au nom des autres membres du groupe, des dommages-intérêts généraux d'au moins 150 000 $ par membre du groupe.

Elle réclame également des dommages-intérêts spéciaux pour les frais encourus, ainsi que pour la perte de revenus et la perte de capacité de gain, dont les montants seront déterminés au cours d'un procès éventuel.

Aucune des garderies contactées par Radio-Canada n'a fait de commentaires à temps pour la publication de cet article.