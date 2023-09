Une Première Nation s’inquiète d’un projet de stockage de carbone près de Cold Lake

Le chef de la Première Nation de Cold Lake, Kelsey Jacko, déclare que sa communauté est inquiète à propos du projet de réseau de captage et de stockage du carbone en Alberta.

Le projet du consortium Pathways Alliance consiste à construire un pipeline de 400 kilomètres pour transporter le carbone de plus de 20 installations d'exploitation des sables bitumineux vers un stockage souterrain près de Cold Lake.

Selon Pathways Alliance, il s’agit d’un projet fondamental au cœur de son initiative visant à éliminer les émissions de gaz à effet de serre des exploitations de sable bitumineux.

On a l'impression qu'ils nous l'imposent contre notre gré , commente Kelsey Jacko.

D'après lui, sa communauté a déjà été endommagée par des projets d’exploitation de ressources naturelles. Des déversements de pétrole ont eu lieu dans la région et la population de caribous est amoindrie.

Il estime que le projet de captage et de stockage du carbone ne fera qu'aggraver la situation.

Kelsey Jacko s’inquiète notamment des conséquences à long terme de l’injection de CO2 dans l’espace poral, soit l'espace entre des grains rocheux ou sédimentaires, et la possibilité de fuites.

C'est frustrant, car il s'agit d'une ligne de 400 kilomètres et qu’il pourrait y avoir des fuites le long de l'oléoduc ou directement dans la zone de stockage , explique M. Jacko.

Selon lui, le réseau proposé traverse environ 100 kilomètres de leur territoire traditionnel, tandis que le lieu d'entreposage est proche des terres de leur réserve.

Bien que Pathways Alliance ne se soit pas encore totalement engagé à poursuivre le projet, les dirigeants de l'industrie des sables bitumineux ont déclaré qu'ils prévoient de demander l'autorisation réglementaire pour construire ce pipeline de carbone dès cet automne.

Le gouvernement albertain a déjà approuvé une évaluation plus approfondie de la demande d'allocation d'espace de stockage géologique de Pathways dans cette région, bien que l'approbation finale n'ait pas encore été accordée.

L’entreposage sécuritaire, une considération prioritaire

Le président de Pathways Alliance, Kendall Dilling, souligne que l’appréhension de la communauté face à un développement industriel près de chez elle est compréhensible.

Il indique que le consortium a consulté 25 communautés le long du réseau proposé, incluant la Première Nation de Cold Lake, depuis deux ans, mais que les détails techniques n'étaient pas disponibles jusqu'à tout récemment.

Nous en sommes à un point où nous commençons à satisfaire de manière significative les engagements techniques qu'ils recherchent, mais il nous a fallu un peu de temps pour y parvenir , explique M. Dilling.

Considérations économiques

Au-delà des implications environnementales du projet, le chef de la Première Nation de Cold Lake, Kelsey Jacko, souhaite obtenir des garanties sur la manière dont les revenus du projet seront partagés.

Alors que sa communauté a participé économiquement à de précédents projets d'exploitation de ressources, elle n'en a pas autant bénéficié que les entreprises privées et les différents niveaux de gouvernement.

Ouvrir en mode plein écran Kelsey Jacko, chef de la Première Nation de Cold Lake, a déclaré que sa communauté était prudente face à la perspective du captage et du stockage du carbone et aux risques que présente cette technologie. Photo : Radio-Canada / Paula Duhatschek

La prise de participation de nos terres est un prérequis pour le développement réussi et inclusif d’un projet de capture et de stockage du carbone comme solution en matière de capacité du secteur des sables bitumineux à respecter ses engagements face aux changements climatiques , souligne Kelsey Jacko.

De son côté, Kendall Dilling déclare que Pathways Alliance a pleinement l'intention que les communautés soient des participants économiques. Le partage d'une part des actifs est aussi une option envisageable.

Nous sommes tout à fait ouverts à cette idée et si cela peut avoir un sens pour les communautés et qu'elles nous soutiennent, alors cela pourrait être possible , déclare M. Dilling.

Selon la Régie de l’énergie du Canada (Nouvelle fenêtre), l'Alberta dispose d'une capacité de stockage du carbone d'environ 3 millions de tonnes de CO2 par an.

La proposition de Pathways Alliance et de six autres projets en cours d'évaluation pourraient porter ce chiffre à 56 millions de tonnes par an d'ici à 2030.

Avec les informations de Paula Duhatschek