La santé au coeur des activités de la Semaine des aînés à Val-d’Or

La 5e Semaine des personnes aînées de Val-d’Or mettra en lumière l’importance de vieillir en santé.

L’événement organisé par la Table de concertation des aînés de Val-d’Or se tiendra du 1er au 7 octobre, avec l’objectif de reconnaître la part des aînés dans la communauté et mettre en lumière leurs besoins et leurs préoccupations.

Parmi les principales activités au programme, notons la conférence Vieillir en santé du Dr Réjean Hébert, gériatre et ancien ministre de la Santé et des Services sociaux. Il abordera les mesures individuelles à prendre pour prévenir les troubles cognitifs, mais aussi les mesures que la société doit prendre pour favoriser le vieillissement en santé.

La santé est une préoccupation majeure chez les aînés et c’est de plus en plus publicisé. Les gens veulent conserver une santé physique mais aussi une santé mentale.

Tout le monde aspire à un meilleur équilibre. Plus on vieillit, plus les limitations se font sentir. Les choix auxquels on est confrontés sont complexes et on doit pouvoir faire des choix judicieux qui tiennent compte de nos besoins , ajoute Mme Arsenault.

Ouvrir en mode plein écran Le docteur Réjean Hébert, médecin gériatre, professeur titulaire de l'École de santé publique de l'Université de Montréal et ancien ministre de la Santé, sera le conférencier invité à la Semaine des aînés de Val-d'Or. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Une programmation bien remplie

Toujours en lien avec le thème de la santé, la programmation innove avec des avant-midis santé et bien-être , soit des activités de disque-golf, de pickleball, de marche ou encore de yoga sur chaise.

D'autres conférences et activités culturelles figurent à la programmation, en plus de la présentation du film documentaire J’ai placé ma mère, réalisé par Denys Desjardins en réponse à la situation pandémique.

Alors que les personnes âgées de 65 ans et plus composent désormais plus de 18 % de la population de la Vallée-de-l’Or, Monique Arsenault estime qu’elles représentent un réel actif dans le milieu.