Après les critiques, la Nouvelle-Écosse veut améliorer son système d’alerte

Lors des inondations de juillet en Nouvelle-Écosse, le système d’envoi des messages d’alerte avait été critiqué. Alors que l'ouragan Lee s’apprête à frapper les provinces de l’Atlantique ce week-end, la province assure qu’elle est en train d’améliorer le système.

Dans la nuit du 21 au 22 juillet, lors des inondations historiques, il avait fallu deux heures pour que les services d’urgences de la Nouvelle-Écosse diffusent le message d’alerte demandé par les pompiers de West Hants, à l’entrée de la Vallée d’Annapolis.

Deux heures durant lesquelles, quatre personnes dont deux enfants ont disparu.

Le ministre des Affaires municipales, John Lohr, avait indiqué à l’époque qu’une réflexion sur la question devait commencer à l’automne. Le premier ministre Tim Houston avait aussi annoncé début août qu’il envisageait de décentraliser le système d’envoi des messages d’alerte. En clair, les municipalités pourraient émettre leur propre message.

Cela fait partie de la discussion confirme Paul Mason, le directeur du bureau de gestion des urgences (BGU) de la province.

La province a commencé à rencontrer les autorités locales de la province pour identifier les zones qui peuvent causer problème. La majorité du pays est centralisée et certains endroits sont décentralisés. Il y a des aspects positifs et négatifs pour les deux systèmes. Nous allons continuer de discuter et voir ensuite les améliorations que nous pouvons encore apporter.

Je crois que le système d’alerte a été amélioré dit Abraham Zebian, le maire de la municipalité de West Hants. Des aménagements ont été faits et aujourd’hui nous sommes confiants dans le système provincial.

Ouvrir en mode plein écran Abraham Zebian, maire de la Municipalité régionale de West Hants Photo : CBC/Paul Palmeter

Aujourd’hui, seules la province et la GRC peuvent émettre des messages d’alerte dans les zones géographiques concernées.

Les messages arrivent directement sur les téléphones cellulaires des habitants de la province.

Ouvrir en mode plein écran Kody Blois, député fédéral pour la circonscription de Kings-Hants, le 2 août 2023. Photo : Radio-Canada / Adrien Blanc

Mais encore faut-il avec du réseau. Après les inondations, le député fédéral libéral de Kings-Hants, Kody Blois, avait plaidé pour un meilleur réseau cellulaire dans la province.

Mais, deux mois plus tard, alors qu’un ouragan approche, les travaux nécessaires pour améliorer la réception n’ont pas été accomplis.