CPE à Gaspé : « la situation est critique »

Des ruptures de services pourraient se produire dans trois Centres de la petite enfance (CPE) de Gaspé en raison d’un manque d’éducateurs et d'éducatrices.

Le CPE Le voyage de mon enfance aurait besoin d’un minimum de sept ou huit éducatrices supplémentaires réparties dans ses trois installations de Gaspé.

Si on veut avoir un déroulement optimal, pour être capable d’optimiser la planification pédagogique et la qualité de nos services, facilement, on pourrait être à [une dizaine] d’éducatrices de plus et ça ne ferait pas de tort pour les semaines à venir , mentionne le directeur du CPE , Gilles Chapados.

Il précise que plusieurs membres du personnel sont en arrêt de travail pour diverses raisons. Il est clair que présentement, à la rentrée, on n’est pas dans une posture optimale pour offrir un service de qualité , avoue M. Chapados.

Le CPE Le voyage de mon enfance est constitué de quatre installations, soit trois à Gaspé et une à Murdochville.

Ouvrir en mode plein écran Gilles Chapados est le directeur général du CPE Le voyage de mon enfance. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Qui plus est, là où le bât blesse, selon le directeur général, c'est sur le plan de la disponibilité de main-d’œuvre qualifiée qui se fait rare.

On se retrouve avec des éducatrices en début de carrière, rendues à un niveau de leur cheminement professionnel plutôt intermédiaire, donc elles se retrouvent dans des postes assez complexes pour leur niveau d’expérience , soutient-il.

Vers des ruptures de services dans des CPE de Gaspé .ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Au coeur du monde. Vers des ruptures de services dans des CPE de Gaspé ÉMISSION ICI PREMIÈRE Au coeur du monde Écouter l’audio (Vers des ruptures de services dans des CPE de Gaspé . 8 minutes 45 secondes) Durée de 8 minutes 45 secondes 8:45

Ruptures de services

Bien qu’aucun arrêt de services ne soit en cours, la situation est précaire selon le directeur général. On est sur la corde raide , avoue Gilles Chapados. Chaque jour, on se lève sans trop savoir dans quoi on se lance pour la journée. Certains ne se retrouvent pas dans leurs chaises habituelles et finissent surmenés , ajoute-t-il.

Les parents pourraient donc être invités, prochainement, à garder leur enfant à la maison pour des journées ciblées si ces derniers sont en mesure de le faire.

On fait tout en notre pouvoir pour éviter la rupture de services […] et on fait tout pour rapidement renverser la tendance. Mais ce n’est pas parce qu’on évite un bris de services qu’on demeure dans une stabilité optimale pour l’intégration des enfants.

Des processus d’embauche sont en cours et pourraient mener à l’entrée en poste d’éducatrices non qualifiées pour prêter main-forte.

Le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, est préoccupé par la situation. Il s’en remet aux gestionnaires des établissements pour atténuer les impacts sur les familles. Bien évidemment, il n’y a pas de solution magique à cet enjeu-là […]. Mais cela dit, on se met à l’ouvrage dans ce dossier pour trouver des solutions à court, moyen et long terme , a affirmé M. Sainte-Croix, mardi, à l’émission Au cœur du monde.

Ouvrir en mode plein écran Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Valoriser la profession

Pour Gilles Chapados, les difficultés de main-d’œuvre s’expliquent en partie par une dévalorisation du métier d’éducateur à l’enfance.

Malgré les campagnes pour redorer cette profession-là, c’est quand même perçu comme un [programme] en concurrence avec ceux d’éducation spécialisée ou de travail social et considérés comme un maillon faible de ces techniques-là de sciences humaines , indique-t-il.

Il faut continuer de travailler pour enlever le stéréotype de gardienne d’enfants. Du travail a été fait, mais il en reste encore à faire.

Depuis au moins deux ans, la technique d’éducation à l’enfance, donnée au campus de Gaspé du cégep de la Gaspésie et des Îles, n’a pas été offerte faute d’inscriptions.

Publicité

C’est un problème majeur , affirme M. Chapados. Selon lui, les programmes de formation accélérée proposés par le gouvernement défient la structure et le cheminement un peu plus traditionnels de la technique d’éducation à l’enfance.

Ces programmes-là vont convenir à certaines personnes avec un parcours atypique ou qui font un changement de carrière ou à des éducatrices non formées déjà à l’emploi d’un CPE . Mais il faut aussi travailler et faire de la promotion auprès des jeunes , conclut Gilles Chapados.

D’après l'entrevue de Bruno Lelièvre