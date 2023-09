Il y a 10 ans, Robert Lemieux et Van Hien Nguyen se sont rencontrés à l'ancien Café Van Houtte de Sherbrooke. Mercredi, ils lancent le livre Cœur de buffle, une œuvre remplie d'espoir.

L'ouvrage présente l'histoire du Vietnamien Van Hien Nguyen depuis l’âge de 7 ans jusqu’à son arrivée à Sherbrooke.

C'est la toute première fois que le Vietnamien-Sherbrookois raconte son histoire. Toute sa vie, il a refusé de la raconter à ses amis ou à ses enfants. Les émotions montaient, des fois je devais arrêter cinq ou dix minutes afin de continuer de raconter à Robert. Ce livre-là m'a beaucoup aidé, il a guéri mon âme , témoigne Van Hien Nguyen.

À l'époque, ce dernier était le propriétaire de l’ancien Café Van Houtte. L'ex-policier Robert Lemieux était alors un client. Ce dernier caressait le rêve d'écrire un livre. C'est comme ça que ça a commencé, raconte Robert Lemieux. On avait une relation de commerçant à client. Ça faisait plusieurs années que l'on se connaissait.

Dix ans plus tard, un lien puissant unit les deux hommes. Robert Lemieux a réalisé son rêve, et Van Hien Nguyen a pu faire la paix avec son passé.

Ouvrir en mode plein écran Une grande amitié est née entre Robert Lemieux et Van Hien Nguyen. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

C’est très important pour moi, parce que quand je suis arrivé ici, je me suis impliqué dans différentes organisations pour aider les nouveaux arrivants. J’ai vu que les immigrants voyaient toujours le côté négatif, comme quoi c'est difficile de s’intégrer dans la société, mais pourtant, c’est facile si l'on veut. C’est pour ça qu’il faut écrire, raconter mon histoire, mon intégration, ici à Sherbrooke, pour que les immigrants me voient et leur dire de continuer de foncer.

Van Hien Nguyen a quitté le Vietnam à l’âge de 14 ans à bord d’un bateau, jusqu’à un camp en Indonésie. Des délégués canadiens et québécois ont demandé aux jeunes s’ils voulaient aller au Québec. C’est là que je me suis inscrit, raconte ce dernier. Je ne me suis jamais vu comme une victime. Chaque occasion qui se présente, je vois ça comme une façon de développer mon âme et ma force.

Ouvrir en mode plein écran Les auteurs ont présenté le fruit de leur travail devant une quarantaine de personnes, mercredi. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

J'ai trouvé ça difficile, parce que c'est une vie difficile qu'il a vécue. C'est sûr qu'il a eu des moments plus agréables quand même à travers tout ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit, l'autre jour: ­"Après avoir lu ton livre, Robert, tu te demandes si tout ça est vrai. C'est une fiction ou quoi?" Tout est vrai, absolument.

Cœur de buffle pourrait éventuellement être traduit en anglais et en vietnamien. L'idée de transporter l'histoire de Van Hien Nguyen au grand écran est aussi dans l'air.

D’après le reportage Zoé Bellehumeur