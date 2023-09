Crise du logement : Trudeau s’attaque à la lourdeur de la réglementation municipale

Sur un chantier où il annonçait un premier investissement de 74 millions de dollars du Fonds pour accélérer la construction de logements à London, le premier ministre a abordé d’entrée de jeu la difficulté de composer avec la complexité des règlements municipaux qui « rendent ça difficile de bâtir des logements pour nos communautés ».

On a été clair que les règles locales doivent changer et que les gouvernements locaux doivent être plus ambitieux , a-t-il déclaré en prenant soin d’ajouter que son gouvernement va être là pour soutenir leurs ambitions.

Rappelons que le pays traverse actuellement une grave pénurie de logements abordable aggravée par une flambée de l'inflation et des taux hypothécaires qui privent un grand nombre de Canadiens d'un logement salubre et abordable. Plusieurs n'ont tout simplement plus d'endroits pour se loger et sont contraints à l'itinérance.

Plus tôt aujourd'hui, la Société canadienne d'hypothèque et de logement (SCHL) qui publiait son rapport 2023 sur la pénurie de logements estimait qu'il faudrait construire au moins 3,5 millions de logements de plus d'ici 2030 pour rétablir l'abordabilité au pays.

Entente avec la Ville de London

C’est donc dans un esprit d’accélération des chantiers que M. Trudeau a annoncé mercredi la conclusion d’une entente avec la Ville de London pour activer la construction de plus de 2000 logements au cours des trois prochaines années en plus d’en bâtir des milliers d’autres au cours des années suivantes.

En ce moment […] il est trop difficile de bâtir les logements dont nous avons besoin, et en particulier des logements abordables. C’est pourquoi le gouvernement fédéral collabore avec les municipalités pour éliminer les obstacles et bâtir plus de logements, plus rapidement , écrit le cabinet du premier ministre.

Avec les 74 millions de dollars qu’on lui octroie, la Ville de London pourra, selon le bureau du premier ministre, autoriser le développement de haute densité sans procéder à des changements de zonage, ce qui élimine un obstacle important pour la création du type d’habitation dont nous avons besoin .

Ouvrir en mode plein écran Les projets d'habitations abordables sont souvent annoncés en grande pompe, mais ils mettent parfois des mois, voire des années, à se concrétiser. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

De plus, ajoute-t-on, London permettra dorénavant la construction d’un nombre maximal de quatre logements par propriété dans les quartiers de faible densité, se départira de certains de ses terrains pour que puissent être aménagés plus de logements et nouera des partenariats avec des fournisseurs de logements sans but lucratif pour que plus de logements abordables soient construits.

Ottawa compte ainsi stimuler la construction au pays de duplex, de triplex ou de petits immeubles à logements à prix abordable. Le tout, si possible, près des transports en commun pour accommoder en priorité les familles, les étudiants, les aînés et les nouveaux arrivants.

Le gouvernement fédéral prévoit bonifier l’offre globale d’habitation de 100 000 nouveaux logements dans les villes et les communautés autochtones grâce à cette mesure d'une valeur de quatre milliards de dollars.

Pour bénéficier de cet argent, les administrations municipales devront cependant adopter des plans d’action innovateurs .

Chaque entente conclue dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements exigera que la municipalité visée mette fin au zonage d’exclusion et encourage la construction d’appartements à proximité des transports en commun , prévient le bureau du premier ministre.

Nous invitons les administrations locales à voir grand et à faire preuve d’audace dans leurs approches.

Les offices municipaux montrés du doigt

Le premier ministre Trudeau n’est pas le seul à montrer du doigt la lourdeur de la bureaucratie municipale dans les retards de construction de logements sociaux.

En mars dernier, au lendemain du dépôt du budget de son gouvernement, le premier ministre du Québec, François Legault, avait rétorqué à la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui l’accusait d’ignorer la crise du logement, que le problème du manque de logements n’est pas attribuable à l’insuffisance des ressources financières accordées par le gouvernement, mais à l’inefficacité des offices municipaux qui, selon lui, mettent beaucoup trop de temps à construire des logements.

Selon M. Legault, son ministre des Finances, Eric Girard, a constaté que depuis deux ans, l’argent consacré au logement social n’est pas entièrement dépensé au Québec en raison du retard des chantiers, d’où sa décision de consacrer en 2023 des sommes à l’accélération des chantiers plutôt qu’à l’annonce de milliers de nouveaux logements qui ne seront pas construits.