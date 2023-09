Investissement de 150 M$ dans un quartier de Trois-Rivières

Le quartier urbain Le Citadin, à Trois-Rivières, va prendre de l’ampleur. La construction d'une cinquantaine de logements résidentiels débutera en 2024.

De nouveaux logements, des maisons ainsi que des locaux commerciaux seront érigés en bordure du boulevard des Chenaux, à proximité du complexe où se trouvent l’épicerie IGA et le centre d’amusement familial RécréOFUN.

Les travaux de cette deuxième phase comprennent la construction d'un immeuble de 52 logements, d’environ 10 000 pieds carrés. Le bâtiment pourrait accueillir des commerces de proximité, tels un salon de coiffure, une salle d’entraînement ou un restaurant.

Une troisième phase est prévue par les promoteurs pour ajouter des appartements locatifs ainsi que 50 maisons unifamiliales de style maison de ville.

Au total, 150 millions de dollars seront investis au cours des cinq prochaines années.

Le coprésident de Cloriacité, Steve Richard, soutient qu’il s’agit d’un projet unique à Trois-Rivières. C’est un espace de vie multigénérationnel avec tout ce qu’il faut à proximité . Par voie de communiqué, il ajoute que le quartier est situé à proximité d’écoles et d’un axe important de transport collectif .

Le manque de logement dans la région est un problème grandissant depuis quelques années, rappelle le coprésident.

D’ici cinq ans, on aura construit 150 nouveaux logements et 50 maisons de ville. Avec notre projet, on fait partie de la solution. On a même décidé de devancer l’échéancier pour répondre à la forte demande.