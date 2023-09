Quatre astuces pour des pieds en santé

Souvent dissimulés, voire mal-aimés, les pieds gagneraient à être dorlotés. Le podiatre et chiropodiste Antoun Hajj partage ses conseils pratiques pour garder vos pieds en bonne santé.

Porter des bas!

Porter des bas en tissu naturel permet de prévenir plusieurs infections.

Dans un soulier, les chaussettes sont votre meilleur allié pour éviter plusieurs infections. Il faut privilégier des bas en tissu naturel comme le coton, la laine de bambou ou encore le lin.

Le polyester n’absorbe pas l'humidité et ça crée des infections, des champignons, du pied d’athlète... , prévient le Dr Hajj. Il rappelle qu’il faut changer de bas au bout d’une journée et les laver!

Choisir les bonnes chaussures

Pour sélectionner la paire de souliers idéale, nul besoin de dépenser une fortune. Antoun Hajj propose plutôt trois exercices faciles.

En tout premier lieu, il faut faire une inspection visuelle de la semelle. Elle ne doit pas être plate. L’arrière doit être un peu plus élevé que l’avant. Le consommateur bien avisé recherchera une différence d’environ 8 à 11 mm entre le bout et la fin du soulier.

Ensuite, servez-vous de vos mains pour évaluer la qualité du soutien qu’offre la chaussure. La manœuvre est simple : on prend le soulier dans les mains et on essaie d’abord de le plier.

Si on voit qu'il se plie comme un sandwich, en deux, ça, c'est pas un bon soulier , explique le podiatre. Une chaussure de choix inclut un renforcement au milieu.

Cette étape complétée, il faut par la suite tâter l’arrière du soulier. Si c'est mou, c'est pas bon. Il n’y a pas de contrefort , poursuit le Dr Hajj. Si c'est rigide, il y a un morceau qui englobe le talon. C’est pour contrôler le mouvement du pied. Ça, c'est un bon signe.

Finalement, le chiropodiste suggère de retirer la fausse semelle du soulier pour s’assurer que la chaussure est suffisamment large pour vos besoins. On place le pied sur la fausse semelle. Si les orteils dépassent, ça signifie qu’il n’est pas assez large. Un pied comprimé peut entraîner des douleurs importantes causées par un nerf irrité.

Magasiner au moment opportun

Vous ne jurez que par votre vieille paire d’espadrilles porte-bonheur? Il est probablement temps de vous en départir.

Quand un soulier est trop usé après six mois... un an, il faut le changer.

En conservant un soulier trop longtemps, on risque d’aggraver certains problèmes. Pour une personne qui a la fâcheuse habitude de marcher vers l’intérieur, l’usure du soulier va se concentrer à cet endroit. Avec le temps, ça peut engendrer des problèmes de dos, de genou ou de pied.

La fin de journée s'avère le moment idéal pour magasiner une nouvelle paire de souliers, explique le Dr Antoun Hajj.

En plus de changer souvent de paire de souliers, il faut privilégier une sortie en magasin en fin de journée et non pas au début. Pourquoi? Au cours de la journée, nos pieds enflent, ils grossissent. [...] Alors c'est bon d'acheter la chaussure en fin de journée quand notre pied est enflé. On va obtenir un soulier beaucoup plus confortable , assure le Dr Hajj.

Éviter le vernis à ongles

Celles et ceux qui ne craignent pas de dévoiler leurs orteils doivent s’abstenir si possible d’apposer du vernis à ongles. Cette coquetterie peut se révéler un véritable incubateur à champignons pour les ongles.

L'ongle c'est vivant et ça doit respirer.

Si la tentation d’une laque colorée est trop forte, il ne faut pas la garder trop longtemps. Au bout de deux ou trois jours, le vernis doit être enlevé et l’ongle, nettoyé. Plus longtemps, l’humidité va commencer à se développer.

Le champignon aime beaucoup les milieux humides, chauds et où il fait noir , souligne le Dr Hajj.

En retirant le vernis, si de petites taches blanches se révèlent, il s’agit de champignon superficiel. Ce mauvais compagnon, s’il n’est pas retiré à temps, pourrait aussi migrer en mycose, une infection fongique de l’ongle.

La clé, pour rester en santé jusqu’au bout des orteils, demeure la prévention. Quand une douleur se pointe, il ne faut pas laisser traîner les choses.

Plus ce problème traîne, plus il devient permanent et plus il devient compliqué à guérir. [...] Présentez-vous [chez le podiatre] quand le problème se présente , insiste le Dr Hajj.

Avec les informations de Marie-Christine Vigneault