Unity, l’un des deux principaux moteurs de jeux utilisés dans l’industrie vidéoludique, vient d’annoncer l’ajout d’une taxe de 0,20 $ US (0,27 $ CA) par exemplaire vendu. Cette commission, prévue pour le 1er janvier 2024, aurait des conséquences désastreuses pour les studios indépendants d'ici comme d’ailleurs, selon la Guilde du jeu vidéo du Québec.

[L’annonce d’Unity mercredi], a pris de court pas mal de monde. J’ai reçu beaucoup d’appels, et la réaction est unanimement négative , réagit Christopher Chancey, président de la Guilde du jeu vidéo du Québec.

Christopher Chancey, PDG de ManaVoid Entertainment.

Il faut savoir que l’industrie du jeu vidéo utilise principalement deux moteurs de jeu : Unity et Unreal Engine. Ceux-ci offrent des boîtes à outils préconstruites qui facilitent et accélèrent la production de jeux vidéo.

Unity a des avantages pour le jeu mobile, la réalité virtuelle et les jeux en 2D, tandis que Unreal Engine offre des contenus photoréalistes en 3D , explique celui qui est aussi cofondateur de l’Indie Asylum et directeur du studio indépendant ManaVoid Entertainment.

Ce qui va changer à compter du 1er janvier 2024, c’est l’ajout, en plus d’un coût d’abonnement mensuel pour Unity, d’une commission fixe de 20 cents sur chaque vente de jeu, que ce soit un exemplaire physique, un téléchargement fait à partir d’un abonnement à la Xbox Game Pass, ou encore un achat d’un ensemble de jeux pour la charité, d’après Christopher Chancey.

Ils essaient sans doute de faire payer les plus gros studios, qui vendent leurs jeux à 90 $. Mais ça pénalise les studios indépendants. Car 20 cents par exemplaire sur un jeu qui se vend à 4,99 $, ça gruge énormément les profits , affirme-t-il.

Unity précise dans son annonce (Nouvelle fenêtre) que les studios touchés sont ceux dont les revenus des 12 derniers mois sont supérieurs à au moins 200 000 $ US (271 000 $ CA) et comptent plus de 200 000 téléchargements.

Une annonce prévisible?

Christopher Chancey surveillait de près Unity depuis son entrée en bourse en 2020, craignant une hausse éventuelle des coûts. C’est pourquoi son studio, ManaVoid Entertainment, a commencé à utiliser préventivement autant Unity qu’Unreal Engine.

Ce n’est toutefois pas le cas de son jeu Roots of Yggdrasil, développé avec Unity, qui s’apprête à sortir plus tard cette année.

Je commence à faire des calculs, et les effets sont difficiles à avaler.

Ce n’est pas ce dans quoi on s’est embarqué il y a 15 ou 18 mois en commençant à travailler sur le jeu , souligne-t-il, ajoutant qu’il est trop tard pour changer de moteur à ce stade du développement.

Il n’est pas le seul dans cette situation. À l’Indie Asylum, qui regroupe quelque 200 développeurs et développeuses de jeux vidéo à Montréal, ce sont la moitié des gens qui utilisent le moteur de jeu Unity.

Des effets déjà visibles

Pour les développeurs et développeuses, la confiance envers Unity est brisée, d’après le président de la Guilde.

Le bris de confiance, ce n’est pas le fait que le modèle d’affaires change. C’est de le faire de manière aussi irrespectueuse , indique-t-il, lui qui a appris la nouvelle par voie de communiqué.

C’est exactement ce que tu ne devrais pas faire quand tu es une grosse corporation. Ça semble être une réaction en coup de tête, et pas bien réfléchie.

Le président de la Guilde, qui n’a pas eu vent qu’Unity a consulté l’industrie vidéoludique avant de faire son annonce, aurait préféré un moratoire de six mois environ pour discuter de ces nouvelles règles.

En guise de protestation, des studios ont déjà commencé à inviter les joueurs et les joueuses à télécharger leurs jeux avant la mise en place de la nouvelle taxe d’Unity, moment auquel ils comptent retirer leurs titres de la vente.

C’est le cas notamment de Massive Monster, qui signe Cult of the Lamb, couronné meilleur jeu indépendant aux Game Awards de 2022, les Oscars du jeu vidéo.

La Guilde du jeu vidéo du Québec commence aussi à entendre ce discours au sein de ses membres.

Plusieurs ont déjà pris la décision de se tourner à l’avenir vers Unreal Engine à partir de maintenant. Bien qu’Epic Games, qui possède ce moteur de jeu, n’a pas intérêt à changer sa formule de financement à l’heure actuelle, rien ne l’empêcherait de décider du jour au lendemain d’imposer des frais mensuels à sa clientèle.

C’est correct, on vit dans un système capitaliste, mais au bout du compte, si les deux moteurs ne deviennent pas fiables, on va migrer vers des moteurs de jeu en logiciel libre (open source) , tranche Christopher Chancey, qui se questionne même sur la légalité de la démarche d’Unity.

La Guilde tente pour sa part de ne pas paniquer et de miser sur des discussions avec Unity : à travers la guilde, on a des relations avec eux, et on va avoir des conversations avec eux pour comprendre ce qui est en train de se passer.

Parmi les pistes de solutions, Christopher Chancey croit qu’Unity pourrait tout simplement augmenter les frais d’abonnement mensuel plutôt que d’ajouter une taxe sur la vente des jeux.

Le fardeau de calculer les nouveaux risques financiers liés à l'annonce d'Unity repose sur les épaules des studios, d'après Christopher Chancey.

Unity n’a pas donné suite dans l’immédiat à une demande de commentaire de Radio-Canada. Sur X (ex-Twitter), l’entreprise précise que les développeurs qui seront touchés sont généralement ceux qui ont des jeux à succès , et ajoute que les développeurs qui sont encore en train de développer leur activité et d'élargir l'audience de leurs jeux ne paieront pas de frais.

L'entreprise répond également à quelques questions sur son forum (Nouvelle fenêtre).