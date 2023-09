Élections 2023 : choisir la campagne manitobaine pour pouvoir s’acheter une maison

Alors que l’inflation et la hausse des taux d’intérêts mettent de plus en plus de pression sur le portefeuille des Manitobains, plusieurs tentent de l’alléger en s’établissant en région rurale. Les partis politiques rivalisent de solutions pour aider les Manitobains aux prises avec l'inflation immobilière, thème important de la campagne électorale manitobaine.

La petite chienne blanche de Danika Place jappe avec excitation alors que sa maîtresse nous ouvre les portes de sa demeure fraîchement construite, dans le nouveau quartier Seine River Crossing, à Sainte-Anne, à 40 minutes au sud-est de Winnipeg. La maison, d’un blanc resplendissant, a été un coup de cœur pour Danika et son fiancé.

Pour moi, c’était très important de vivre dans une communauté francophone, puisque je viens de Saint-Boniface, explique-t-elle. Ici, on a trouvé la maison parfaite qui cochait toutes les boîtes.

Danika Place a choisi de vivre à Sainte-Anne pour son caractère francophone et le prix abordable des maisons. Photo : Radio-Canada / Megan Goddard

Surtout, le prix était alléchant. À 470 000 $, la maison est plus chère que bien d’autres à Seine River Crossing, mais bien moins qu’à Winnipeg, la ville natale de Danika.

Le coût de vivre dans une communauté rurale était une grosse raison pourquoi on a décidé de vivre ici. C'était 30 à 40 % de moins que dans la ville de Winnipeg , explique la jeune femme de 28 ans.

Pour avoir une grosse cour, une grosse maison, c’était une bonne raison de vivre ici.

Les nouvelles constructions sont nombreuses à Sainte-Anne, à 40 minutes au sud-est de Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Amine Ellatify

Danika estime qu’une maison aux caractéristiques similaires coûterait 700 000 $ dans la capitale manitobaine. L’argent ainsi économisé leur permet de faire d’autres projets de vie.

On peut s'acheter des voitures et on a assez d'argent pour notre mariage l'an prochain. Je dirais que oui, vivre en communauté rurale nous a donné plus d'opportunités financières , admet-elle.

De plus en plus de Winnipégois en régions rurales

Dans les cinq dernières années, 233 nouveaux logements ont été construits sur le territoire de la ville de Sainte-Anne, que ce soit des appartements ou des maisons unifamiliales, dans une municipalité qui comptait 2891 résidents au dernier recensement, en 2021.

Des Winnipégois en quête d’un logement plus abordable, le courtier et développeur immobilier Keith Unger en voit de plus en plus à Sainte-Anne. Il a l'embarras du choix des nouveaux développements à leur présenter.

Nous voyons beaucoup de jeunes qui achètent leur première ou leur deuxième maison, mais aussi des propriétaires qui veulent quitter Winnipeg et réduire la taille de leur maison pour abaisser ou éliminer leur hypothèque , remarque-t-il.

Des dizaines de nouvelles maisons sont construites chaque année à Sainte-Anne. Photo : Radio-Canada / Amine Ellatify

Les gens commencent à remarquer l’impact de la hausse des taux d’intérêt sur leur paiement hypothécaire et cela affecte leurs décisions d’achat. Il y a peut-être certaines choses qu’ils ne veulent pas sacrifier, comme le voyage au Mexique ou un véhicule, alors ils recherchent une maison plus petite, plus abordable et moins énergivore , croit le courtier immobilier.

À son avis, la hausse du coût de la vie augmente l’attrait de l’immobilier dans les municipalités situées dans un rayon de 40 minutes en voiture autour de Winnipeg, voire jusqu’à Steinbach, située à 50 minutes.

Si Danika Place se compte chanceuse d'avoir pu s'acheter une maison avant ses 30 ans, elle sait que bien des jeunes n'ont pas la même chance qu'elle. À son avis, l'élimination de la taxe de bienvenue , une idée du Parti progressiste-conservateur, permettrait à bien des jeunes d'acheter une maison plus facilement.

Le courtier immobilier Keith Unger croit que cela ferait une énorme différence. Les coûts de clôture pour un premier acheteur [à Sainte-Anne] sont autour de 4000 $ à 5000 $ et cette taxe représente une grosse part de ce montant. Sans cette taxe, les premiers acheteurs n'auront pas besoin d'économiser autant avant d'acheter. Plus on attend, plus c'est difficile d'entrer dans le marché immobilier , estime-t-il.

Les néo-démocrates prévoient des mesures qui aideraient davantage les locataires et les libéraux, eux, misent sur la création de nouveaux logements.

Le côté sombre de l’achat bon marché

Si certains croyaient obtenir une aubaine en achetant une maison plus abordable hors de Winnipeg, ils en subissent maintenant les conséquences.

À la banque alimentaire de Sainte-Anne, l'Accueil Kateri, le nombre de demandes d’aide a augmenté du tiers dans les trois dernières années. Le président du conseil d’administration de la banque alimentaire, Aurèle Boisvert, voit maintenant des propriétaires de ces nouvelles maisons plus abordables parmi les clients de la banque alimentaire.

À son avis, les constructions bon marché ont attiré des Manitobains moins nantis, qui se retrouvent maintenant pris à la gorge par la hausse de leurs paiements hypothécaires et l’inflation.

On est rendu dans les 100 paniers toutes les deux semaines, dans une petite région comme Sainte-Anne seulement. C'est énorme! témoigne-t-il.

L'Accueil Kateri fournit une centaine de paniers alimentaires toutes les deux semaines à des gens dans le besoin à Sainte-Anne. Photo : Radio-Canada / Megan Goddard

En juillet 2023, le coût de l'intérêt hypothécaire avait bondi de 30,6 % par rapport à l'année précédente, une progression sans précédent , selon Statistique Canada.

Quand tu es propriétaire, il y a encore une hypothèque à payer, l'électricité, le chauffage. Ce sont des choses non négociables. Le seul budget élastique qu'ils ont est le budget de nourriture et de médicaments et parfois ils doivent faire un choix entre les deux. C'est très regrettable de voir ça , déplore le bénévole.

Aurèle Boisvert estime que les politiciens ne tentent de séduire que la classe moyenne avec leurs promesses électorales et oublient les plus pauvres. Il souhaiterait que leurs promesses visent à aider davantage cette population plus vulnérable.

Si pour certains l'exode rural a permis de concrétiser un rêve, d'autres sont rattrapés par le cauchemar de l'inflation, même à la campagne.

Les solutions proposées face au coût du logement

Le Parti progressiste-conservateur du Manitoba Enlever la taxe carbone des factures pour le gaz naturel 10 jours après l'élection

Éliminer en 10 ans de la taxe scolaire pour les propriétaires

Éliminer la « taxe de bienvenue » sur les maisons pour les premiers acheteurs

Laisser les aînés reporter le paiement de leurs impôts fonciers jusqu’à la vente de leur maison

Le Nouveau Parti démocratique du Manitoba Interdire les taux d’hydroélectricité dynamique en fonction de pointe de consommation

Hausse du crédit d'impôt pour les locataires, de 525 à 700 $

Limiter les hausses de loyer supérieures au plafond établi par la province