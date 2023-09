Le Dieppois Jonathan Desrosiers capitaine des Saguenéens de Chicoutimi pour de bon

Jonathan Desrosiers gardera le « C » de capitaine des Saguenéens de Chicoutimi pour de bon cette saison.

Le défenseur gaucher de Dieppe, au Nouveau-Brunswick, a eu droit à cette bonne nouvelle cette semaine, à l’aube de la prochaine saison de la formation du Saguenay dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Le défenseur des Saguenéens de Chicoutimi, Jonathan Desrosiers (3), en action. Photo : Gracieuseté : André Émond

Ce n’est pas comme si c’était nouveau pour cet arrière à caractère défensif de 6 pieds et 183 livres. Durant la saison 2022-2023, il avait partagé cette fonction avec deux autres coéquipiers pendant quelques mois avant de conserver le capitanat après les Fêtes.

Je n’ai jamais été capitaine au hockey mineur, mais j’ai toujours fait partie des meneurs avec un « A » sur mon chandail. Je ne m’imaginais pas être capitaine dans une équipe de hockey junior majeur. Si tu m’avais dit ça il y a cinq ans, je t’aurais répondu que tout ce que je voulais était de jouer. De jouer ce grand rôle, je suis vraiment content. C’est un honneur , a-t-il mentionné.

Meneur dans une équipe en reconstruction

Jonathan Desrosiers n’est pas du genre à remplir le filet. En 120 matchs dans l’uniforme des Saguenéens depuis la saison 2021-2022, il ne revendique que trois buts et 22 points avec un différentiel de -16 et 161 minutes de pénalité.

Jonathan Desrosiers est un défenseur à caractère défensif chez les Saguenéens de Chicoutimi. Photo : Gracieuseté : Elite Prospect

Chicoutimi entame une période de reconstruction cet automne, avec quatre joueurs de 16 ans et cinq autres de 17 ans dans la formation. Le capitaine veut donner l’exemple sur la patinoire.

Ce sera une équipe jeune, mais très compétitive. Nous avons plusieurs jeunes joueurs talentueux qui veulent apprendre. Nous serons compétitifs à chaque match.

Le Dieppois entreprend sa troisième saison au pays des bleuets avec beaucoup d’enthousiasme. Il est prêt à en donner à son entraîneur Yannick Jean, un pilote qu’il apprécie pour son exigence sur la patinoire qui le pousse à être un meilleur joueur.

Au Saguenay, on sait qui sont les Saguenéens. L’équipe est très populaire et on se fait reconnaître dans la rue. Le club entretient de hauts standards de performance. Avec Yannick Jean, si tu lui donnes de bonnes performances, il va te donner du temps de jeu en retour. La communauté, la foule et l’organisation sont vraiment bonnes avec nous. Je n’ai que de bonnes choses à dire de Chicoutimi , dit celui qui prévoit jouer au hockey universitaire au terme de sa carrière junior majeure.

Avec des informations d’Yvan Roy