La Communauté maritime des Îles a adopté une deuxième version de son plan provisoire d’aménagement et de gestion de son futur parc régional.

Selon le président de la Communauté maritime des Îles, Antonin Valiquette, il s’agit d’une étape importante dans la création du parc régional. Le projet est dans les cartons de l'administration municipale depuis plus de dix ans.

Le parc régional vise à encadrer la protection et l'utilisation des terres publiques, comme les dunes, les plages et les lagunes, qui constituent 30 % du territoire madelinot.

Il s'agira d'une parc régional dit éclaté, car il regroupera de nombreux secteurs dispersés sur tout l'archipel madelinot.

La Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine est gestionnaire des terres publiques depuis 2014 en vertu d'une entente de délégation de gestion avec le ministère des Ressources naturelles.

Les élus municipaux ont présenté une première version du plan provisoire d’aménagement et de gestion à tous les ministères impliqués en février 2022. Ceux-ci ont par la suite fourni une foule de commentaires.

La deuxième version adoptée mardi a donc été rédigée en regard des rétroactions ministérielles, ce qui laisse croire au président de la Communauté maritime des Îles que le processus vers la création du parc devrait s'accélérer.

On a bon espoir que, cette fois, le plan va être accepté et pourra servir de base aux discussions sur les aides financières qui seront nécessaires pour l’aménagement du parc régional.

La Communauté maritime des Îles demande une aide financière de 680 000 $ sur trois ans auprès des ministères impliqués, dans le cadre d’une entente sectorielle, pour la mise sur pied du parc régional.

Je n’ai pas de certitude quant à l’octroi de ces aides financières, mais je suis optimisme parce que les discussions vont bien avec le gouvernement , affirme Antonin Valiquette.

Ouvrir en mode plein écran Les activités pratiquées sur les terres publiques sont nombreuses, dont la baignade, les sports aérotractés, la chasse, la randonnée, la cueillette et les balades en véhicules hors route. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Après de nombreux délais dans le dossier, M. Valiquette espère que l’année 2024 sera finalement celle de la mise sur pied du parc régional.

Il ajoute toutefois qu’il reste de nombreuses étapes à accomplir, dont la création d’un organisme à but non lucratif qui sera gestionnaire du parc, embaucher du personnel et acheter de l’équipement.

Est-ce que je peux vous promettre que toutes ces étapes de logistiques seront toutes faites pour 2024? Non, mais c’est ça l’objectif , soutient Antonin Valiquette.

Une avancée chaudement saluée

Sous une pluie d'applaudissements, des citoyens et des membres de nombreux organismes ont pris la parole au terme de la séance de la Communauté maritime des Îles, mardi soir, pour saluer ses efforts dans le dossier.

Tour à tour, des représentants d’Attention FragÎles, désormais reconnu comme conseil régional de l’environnement (CRE) des Îles-de-la-Madeleine, du comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine, du Club de VTT des Îles, de Tourisme Îles de la Madeleine et de l’Association des sports de vent des Îles se sont succédé au micro.

Ouvrir en mode plein écran Certains sentiers de VTT sont aménagés dans les dunes aux Îles-de-la-Madeleine. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Les terres publiques sont essentiellement des milieux qui sont fragiles, des milieux dunaires, des milieux humides et qui sont très utilisés , a rappelé la directrice générale d’Attention FragÎles, Marie-Ève Giroux.

Ça fait longtemps qu'on parle du parc régional comme d'un outil qui va permettre d'harmoniser les usages, de diminuer les conflits d'usage et les impacts sur l'environnement, donc c'est une bonne nouvelle.

La directrice du Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine a renchéri en mentionnant que le projet de parc régional est important, notamment pour protéger les milieux humides.

Ouvrir en mode plein écran La directrice du Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine, Karine Rioux, a salué le dépôt de la deuxième mouture du plan provisoire d'aménagement et de gestion du parc régional. Photo : Tiré de la webdiffusion de la séance de la Communauté maritime des Îles

Je tiens à souligner aussi que le [plan provisoire d’aménagement et de gestion] est un document qui est rigoureux, qui a été réfléchi et qui intègre des commentaires des différents organismes qui ont participé et ça, c’est très apprécié , a souligné Karine Rioux.

Je pense que ça sera un outil de gestion qui sera pertinent pour le territoire. C'est un moment important pour la réflexion globale du développement de notre territoire.

Pour nous, c’est la pierre angulaire d’un équilibre dans le rapport visiteurs-visités. On sait très bien qu’il y a une dégradation [de l’environnement], on sait qu’il faut légiférer, donc merci pour ce beau travail et cette avancée , a quant a lui fait valoir le directeur de Tourisme Îles de la Madeleine, Michel Bonato.

Selon un sondage réalisé en 2021 dans l'archipel auprès de 1127 personnes, 87 % des répondants madelinots croient qu'il est nécessaire de mieux encadrer les activités en terres publiques.