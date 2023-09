La Chambre de commerce de Québec veut plus d’immigrants

La Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) veut voir les seuils migratoires être haussés, et que tout soit fait pour faciliter l'immigration et l'intégration des nouveau arrivants.

C'est ce qu'elle recommendera au gouvernement de François Legault lors de la grande consultation sur la planification de l'immigration permanente au Québec qui est lancée mercredi.

Celle-vise vise a guider les orientations de Québec en matière d'immigration pour les quatre prochaines années, de 2024 à 2027.

Il n’y sera pas seulement question de seuils d’immigration, une panoplie d’autres questions y seront abordées comme la francisation, la régionalisation, l’intégration, les programmes d'aide, les catégories d'immigrants à prioriser et aussi les obligations humanitaires.

Le gouvernement Legault étudie à l'heure actuelle deux scénarios, soit celui d’accueillir 50 000 immigrants par année, comme c'est déjà le cas, ou encore de relever cette limite à 60 000, en plus des étudiants étrangers du Programme de l'expérience québécoise (PEQ).

La ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Christine Fréchette, insiste sur l'importance de la protection du français dans le futur plan.

Si nos immigrants économiques maîtrisent le français, il peut être intéressant d’en avoir un peu plus que 50 000, parce qu’on viendrait grossir le rang des francophones et nous notre souhait c’est de stopper le déclin du français et d’assurer sa relance , a-t-elle indiqué mercredi en entrevue à l’émission Première heure.

La CCIQ préfère le deuxième scénario, mais voudrait que le seuil de 60 000 nouveaux arrivants soit atteint dès 2024 et qu’il soit réévalué annuellement en fonction des besoins du marché du travail et de la capacité d’accueil du Québec .

Elle est aussi d’avis que les admissions au PEQ devraient être exclues dans le calcul des seuils d’immigration. En incluant les étudiants étrangers diplômés du Québec aux seuils, le Québec se priverait automatiquement d’une main-d’œuvre qui sera en forte demande , indique la CCIQ dans son mémoire.

Pour s’appuyer, elle cite les prévisions du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) selon lesquelles, en 2025, près de 50 % des emplois au Québec seront hautement qualifiés, nécessitant minimalement un diplôme d’études collégiales. De l’autre côté, les emplois peu qualifiés commenceront à diminuer à partir de 2025.

Un remède pour la pénurie de main-d’œuvre à Québec?

La pénurie de main-d’œuvre fait particulièrement mal dans la région de Québec. Selon un sondage publié le 22 juin par la CCIQ et la Ville de Québec, c’est la principale préoccupation pour 66 % des professionnels de la région. Selon eux, cette pénurie exerce une pression sur les salaires, la capacité à répondre à la demande, la qualité des services et la production , rappelle la CCIQ dans son mémoire.

Elle laisse même planer un risque pour la performance économique de la région. Le taux de chômage a connu une baisse constante à Québec, atteignant même un niveau record de 2,6 % au premier trimestre 2023. [...] Parallèlement, le taux de postes vacants a augmenté durant cette même période.

Elle souligne également le vieillissement de la population québécoise.

Entre 2015 et 2022, la part des 15 à 64 ans a connu une constante diminution, passant de 68,3 % à 62,7 %. Simultanément, le nombre d’individus de 65 ans et plus a connu une augmentation annuelle et représente désormais 22,2 % de la population, contre 18,3 % en 2015.

Selon les prévisions du MESS pour 2021-2025, il y aura 92 400 postes à pourvoir dans la région de la Capitale-Nationale et 55 % d’entre eux proviendront de départs à la retraite.

Ouvrir en mode plein écran Steeve Lavoie est le président et chef de la direction de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ). Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

La CCIQ veut donc que plus d’immigrants choisissent Québec comme destination. Ce qui semble aussi être l’objectif de la ministre. On veut une immigration qui soit en concordance avec les besoins du marché du travail, une immigration qui soit jeune et régionalisée , indique Christine Fréchette.

La rétention pose aussi problème à Québec en comparaison avec d’autres villes canadiennes. La Chambre de commerce souhaite donc que cet enjeu soit inclus dans le plan.

Seuil et capacité d'accueil

La question des seuils d’immigration a pris une place importante pendant la dernière campagne électorale de l’automne 2022. C’est aussi un des éléments qui sera abordé pendant les consultations.

La CAQ proposait à l'époque de maintenir le plafond à 50 000 immigrants par année, même si le Québec en a accueilli bien plus en 2022. Le chef de la CAQ , François Legault, avait pourtant lancé qu'il serait « suicidaire » pour le Québec d'accepter davantage de nouveaux arrivants.

Des inquiétudes quant à la capacité d’accueil de la province ont récemment été soulevées en lien avec la crise du logement. L'exercice de l'évaluation de la capacité d’accueil s’est complexifié. L'immobilier et le logement se sont invités dans la danse, il y a 5-6 ans, on ne parlait pas beaucoup de la crise de l'immobilier dans des régions comme le Bas-Saint-Laurent , reconnaît la ministre Christine Fréchette.

Ouvrir en mode plein écran (De gauche à droite) La ministre de l’Immigration Christine Fréchette, le premier ministre François Legault et le ministre de la Langue française Jean-François Roberge Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Des questions relatives à la capacité des services publics sont aussi soulevées. On va aller chercher des talents qui vont nous permettre de combler des postes dans les secteurs plus problématiques, comme le milieu de la santé et de la petite enfance et de la construction , nuance Christine Fréchette.

Le fait que le Québec se tourne vers l’étranger pour combler ses besoins ne fait toutefois pas l’unanimité. La campagne de recrutement du ministère de la Santé au Bénin, au Cameroun, en Côte d’Ivoire et au Togo est une pratique découragée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Quatre pays qui apparaissent sur une liste rouge de l’ OMS élaborée pour alerter les nations occidentales et leur demander de protéger les systèmes de santé vulnérables.

On s’assure d’être dans les règles et les normes proposés par l’ OMS . Dans le cadre de ce qui est ciblé, il n’y a que quatre pays dans lesquels on a fait du recrutement et on a procédé au total à l’embauche de 70 préposés aux bénéficiaires , se défend la ministre.

Consultation populaire

La consultation durera trois semaines, elle doit servir à élaborer un plan qui sera dévoilé en novembre.

C’est un exercice que le gouvernement fait à chaque quatre ans. Cette année, c’est visiblement un sujet qui soulève les passions, puisque 77 mémoires ont été déposés à la Commission des relations avec les citoyens.