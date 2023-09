La tuberculose, cette maladie insidieuse qui ravive les traumatismes du passé

Il y a 65 ans, la tuberculose a laissé sur Nancy Anilniliak à cicatrice invisible qui éveille, encore aujourd’hui, des souvenirs douloureux. Sa langue maternelle, sa culture et une partie de son enfance en portent la trace. Comment guérir ses traumatismes quand, des décennies plus tard, cette maladie du passé est toujours dans sa communauté?

Nancy Anilniliak avait cinq ans lorsqu’elle a été retirée de sa famille, à Pangnirtung, pour être envoyée dans un sanatorium d'Hamilton, en Ontario, au cours de l'été 1958. Elle a dû faire le voyage seule sur le navire de patrouille canadien C.D. Howe, qui l’a mené à des milliers de kilomètres de chez elle.

Ça a été très difficile pour moi et ma famille , se remémore-t-elle. Le voyage a dû prendre environ un mois ou plus parce que nous nous arrêtions dans différentes communautés de [l’île] de Baffin et du Nunavik.

Ouvrir en mode plein écran Des Inuit sont escortés par des agents fédéraux avant de monter à bord du C.D. Howe, un navire-clinique du gouvernement canadien. Quand la tuberculose était détectée, la personne était gardée à bord et n'était pas autorisée à descendre à terre pour récupérer ses affaires ou dire au revoir avant de partir vers le Sud pour être soignée. Photo : Bibliothèque et Archives Canada

Son frère aîné, Jaco, est aussi du voyage, mais les deux enfants sont confinés sur des étages différents du navire. Je n’avais pas le droit de voir mon frère, et ce, même si nous étions probablement tous les deux atteints de la tuberculose... Il venait quand même me voir en cachette. C’était très émouvant.

À leur arrivée à Hamilton, Nancy Anilniliak perd son frère de vue après la séparation des femmes, des hommes et des enfants. Je ne l’ai jamais revu après être arrivée à Hamilton , dit-elle, la voix chargée d’émotion.

Ouvrir en mode plein écran Nancy Aniliniliak reconnaît plusieurs visages familiers dans un livre qui relate le traitement des Inuit envoyés dans des sanatoriums dans le sud du Canada. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Ce texte est le deuxième d'une série portant sur la présence de la tuberculose au Nunavut. Découvrez-en le premier volet : Une clinique mobile de dépistage de la tuberculose s’installe à Pangnirtung

Quand l'exil sanitaire devient obligatoire

Tout comme elle, environ 1200 Inuit atteints de tuberculose ont été emmenés de force dans ce sanatorium dans les années 1950 et 1960.

À l’époque, le gouvernement canadien contraint les personnes atteintes de quitter leur terre d’origine pour être soignées dans différentes villes du pays. Bon nombre d’entre eux n’ont jamais eu la chance de dire au revoir à leur famille. D’autres encore ne sont jamais revenus.

En 2019, Justin Trudeau a présenté des excuses officielles aux Inuit pour la mauvaise gestion du gouvernement fédéral de la crise de la tuberculose entre les années 1940 et 1960 et pour les torts qui en ont résulté.

Ouvrir en mode plein écran Le Premier ministre Justin Trudeau , en mars 2019, lorsqu'il a présenté ses excuses officielles, à Iqaluit. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Ces âpres souvenirs que rien n'efface

Malgré les années qui se sont écoulées depuis ce chapitre sombre de l’histoire canadienne, bien des résidents vivent toujours avec des traumatismes.

Pour Nancy Anilniliak, les souvenirs douloureux sont multiples. Son regard s’assombrit lorsqu’elle repense aux longues heures passées sur le lit auquel elle était attachée ou au jour où on lui a coupé les cheveux de force. Dans la culture [inuit], les enfants gardent leurs cheveux longs , souligne-t-elle.

Elle s’attriste aussi d’avoir perdu l’usage de l’inuktitut, sa langue maternelle, et le temps précieux qu'elle aurait pu passer avec sa mère, décédée quelques années après son retour à Pangnirtung.

Ouvrir en mode plein écran Une photographie de Nancy Anilniliak, à 5 ans, confinée à un lit du sanatorium d'Hamilton. Lorsqu'elle regarde aujourd'hui ce cliché, elle peut déceler la tristesse dans son regard d'enfant. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

La tuberculose est encore parmi nous

Plusieurs décennies plus tard, la tuberculose refuse de s'éteindre. À Pangnirtung, deux ans se seront écoulés, en novembre, depuis que les autorités ont déclaré une éclosion. Elles y tiennent d’ailleurs une clinique de dépistage communautaire jusqu’en décembre.

Aujourd'hui, personne n'est envoyé de force à des milliers de kilomètres de sa maison, mais il reste des défis à surmonter.

La tuberculose est encore parmi nous. De nombreux problèmes persistent [...] comme la situation du logement.

Selon Statistique Canada, plus d’un Inuit sur deux vit dans un logement surpeuplé au Nunavut. Le surpeuplement des logements, l’insécurité alimentaire, la pauvreté et l’accès limité à des soins de santé sont des facteurs qui favorisent la tuberculose.

Ouvrir en mode plein écran La pénurie et le surpeuplement de logements posent des risques pour la prolifération de la tuberculose. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Depuis janvier 2021, 40 résidents de Pangnirtung ont obtenu un diagnostic de tuberculose active et 187 infections de tuberculeuse latente ont été répertoriées, selon la plus récente mise à jour du ministère de la Santé, datée du 26 août.

Publicité

Cette réalité qui rattrape la fiction

Robert Joamie, un résident de Pangnirtung, a appris qu’il avait contracté cette maladie infectieuse en octobre 2021. La réalité laisse un goût amer à celui qui, près de 30 ans plus tôt, incarnait au grand écran un jeune garçon atteint de la tuberculose dans le film australien Map of the Human Heart (Cœur de métisse).

Puis dans la vraie vie, c’est arrivé aussi , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Robert Joamie a combattu la tuberculose pendant environ neuf mois. Le 27 juillet 2022, qui correspond au jour où son traitement s'est terminé, est une date qui est toujours gravée dans sa mémoire. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Sa conjointe et trois de ses enfants ont aussi contracté la maladie pendant la même période. Je suis le seul qui a été le plus infecté , raconte-t-il. C’était terrible.

Après l’apparition de premiers symptômes, il raconte s’être rendu à plusieurs reprises au centre de santé, mais il lui a fallu attendre deux mois avant de recevoir son diagnostic. Les neuf mois de traitement qui s’en sont suivis ont été difficiles , dit-il, particulièrement sur le plan financier.

Ça a été difficile de rester à la maison sans pouvoir travailler, sans aucune source de revenus. Au début, je me suis plaint et j’ai demandé de l’aide, notamment à travers la radio communautaire.

Après deux mois, il a reçu un soutien financier de son employeur, la Municipalité de Pangnirtung, ce qui lui a permis de reprendre son souffle.

Désormais guéri de la tuberculose, Robert Joamie a observé plusieurs lacunes, dont le manque flagrant d’espace pour s’isoler dans sa communauté, la pauvreté du soutien financier pour les personnes atteintes et le manque d’infirmiers et de médecins.

Il [nous] faut un meilleur système de santé , soupire-t-il.