Les Canadiens vivent généralement plus longtemps et en meilleure santé, mais leur santé mentale s'est dégradée, comme l'indique l'augmentation de la prévalence des troubles de l'anxiété et de l'humeur dans la population, révèle un nouveau rapport de Statistique Canada sur la santé de la population canadienne, publié mercredi.

En 2021, plus de la moitié (59,7 %) des Canadiens de 12 ans et plus ont estimé que leur santé générale était très bonne ou excellente.

Quant à l’espérance de vie, elle a augmenté au cours des 40 dernières années, mais en 2020 et 2021, elle a diminué de plus d'une demi-année en raison de la COVID-19 et de l'augmentation des décès associés aux méfaits des substances, note le rapport.

La proportion de personnes ayant déclaré que leur santé mentale était très bonne ou excellente a toutefois diminué, passant de 72,4 % en 2015 à 59,0 % en 2021.

En 2021, plus de 3,4 millions de Canadiens de 12 ans et plus (10,4 %) ont déclaré avoir reçu un diagnostic de trouble d'anxiété, et plus de 3,1 millions (9,6 %) ont déclaré avoir reçu un diagnostic d'un trouble de l'humeur.

Au Québec, depuis 2018, le nombre de prescriptions d’antidépresseurs est d'ailleurs en hausse dans toutes les régions, tant chez les plus jeunes que chez les adultes.

Selon la Régie de l’assurance maladie du Québec, 35 % plus d'adolescents et 15 % plus de personnes de plus de 21 ans ont eu recours à des antidépresseurs entre 2018 et 2022. Le manque d’accès à la psychothérapie et aux autres ressources est mis en cause.

D'après Statistique Canada, les troubles anxieux et de l'humeur touchent les populations vulnérables. Par exemple, chez les minorités sexuelles, seulement 52,8 % des personnes gaies ou lesbiennes et 21,6 % de celles qui se disent bisexuelles ou pansexuelles ont déclaré que leur santé mentale était très bonne ou excellente, comparativement aux Canadiens hétérosexuels (60,1 %).

Chez les membres des Premières Nations vivant hors réserve, le constat est aussi alarmant. Une proportion plus élevée (20,4 %) a déclaré avoir des troubles d'anxiété par rapport aux non-Autochtones (10,1 %). De même, une proportion plus élevée (19,0 %) a déclaré avoir un trouble de l'humeur, comparativement aux non-Autochtones (9,6 %).

Obésité en hausse, cancer du poumon en baisse

De 2015 à 2021, la prévalence de certains problèmes de santé chroniques a aussi augmenté, remarque Statistique Canada, notamment l'hypertension artérielle (de 16,9 % à 17,7 %), les maladies du cœur (de 4,4 % à 4,9 %) et l'obésité (de 26,1 % à 29,2 %).

Toutefois, la proportion d'hommes souffrant d'un cancer du poumon a diminué, passant de 72,2 pour 100 000 personnes en 2015 à 62,5 en 2021.

Le rapport s'est également penché sur la proportion de Canadiens ayant un fournisseur habituel de soins de santé, et a découvert que 4,7 millions de citoyens (14,4 % de la population) n'en avaient pas.

Les Premières Nations et les minorités sexuelles sont d'ailleurs davantage affectées à ce chapitre. Par exemple, les Canadiens bisexuels ou pansexuels (77,4 %) ainsi que les Autochtones vivant hors réserve (81,2 %) sont moins nombreux (77,4 %) à déclarer avoir un fournisseur habituel de soins de santé, conclut le rapport.