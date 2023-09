Les grimpeurs de la région de Squamish invités à utiliser des sacs à excréments

Un nouveau programme, lancé à l'intention des grimpeurs dans la région de Squamish, en Colombie-Britannique, vise à réduire la quantité d’excréments humains sur les falaises et dans la forêt.

Le programme Waste Alleviating Gel (WAG) a été mis en place par le groupe de grimpeurs Squamish Access Society (SAS), en partenariat avec BC Parks. Il est parrainé par des entreprises du secteur de l'escalade.

De petits sacs sont mis à la disposition des grimpeurs, dans lesquels ils peuvent faire leurs besoins, qu’ils peuvent refermer et emporter pour en disposer de manière appropriée.

L'utilisation de l'arrière-pays dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique et dans le corridor Sea-to-Sky a explosé, et l'escalade en fait partie , estime Ben Webster, président de la SAS .

Nous constatons de plus en plus que les excréments humains posent problème, surtout sur les falaises les plus reculées.