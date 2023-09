Bilan relativement positif de la saison touristique dans le Nord de l’Ontario

Après des années de pandémie, le tourisme se porte plutôt bien dans le Nord de l'Ontario. La région a accueilli cet été de nombreux visiteurs venus de partout au Canada et des États-Unis, en plus des gens du Nord.

Les festivals, les tournois de pêche, les campings, les visites de musées, autant d’activités qui ont occupé, pendant l’été, les touristes.

Nous n’avons pas vraiment eu de difficultés. Dans l'ensemble, nous avons démarré l'été sur une note très positive , lance Lara Fielding, gestionnaire du tourisme et de la culture pour la Ville du Grand Sudbury.

Nous avions d'excellentes activités de plein air, et des événements spéciaux. C'était fantastique.

Marla Tremblay, spécialiste en tourisme francophone pour Destination Nord de l'Ontario, se félicite aussi que le nombre de touristes ait augmenté, y compris les visiteurs nationaux.

Avec l'ouverture de la frontière, on a constaté que les visiteurs américains qui font des nuitées sont revenus , note Mme Tremblay.

Elle signale, par contre, que le nombre d'excursionnistes qui viennent pour une visite moins longue a baissé par rapport à ceux qu’on enregistrait avant la pandémie.

Marla Tremblay souligne un autre point positif à retenir. Le nombre de gens qui ont fait des croisières touristiques à Thunder Bay a doublé par rapport à 2019 .

Des campings pleins à craquer

Des visiteurs et touristes ont participé à diverses activités estivales, et beaucoup ont choisi de faire du camping.

C’était très difficile de trouver des sites pour le camping. Pour faire la réservation d’un site de camping, surtout dans les parcs provinciaux, même dans les parcs privés, il fallait appeler un mois avant , explique Marla Tremblay.

Les tournois de pêche ont aussi connu une grande participation.

Leurs organisateurs n’ont pas eu de difficultés à inciter les gens à participer , affirme Marla Tremblay.

Hôtels et restaurants défavorisés

Tout n’est pas rose, notamment du côté des exploitants d'hôtels et de restaurants.

Tony Elenis, président directeur général de l’Association des hôtels et restaurants de l'Ontario, explique que les restaurateurs sont préoccupés par l'inflation. Il observe une réduction des dépenses aux tables.

Pour les restaurateurs, les dépenses sont beaucoup plus élevées que les revenus à cause de l'inflation, et du coût de la main-d'œuvre et de la cherté des aliments , déclare-t-il.

35 % de toutes les dépenses de nos restaurants consistent à acheter de la nourriture.

Marla Tremblay ajoute il y a eu moins de réservations dans les hôtels en raison du ralentissement des voyages d'affaires.

Les retards et les annulations de vol ont aussi eu un certain impact.