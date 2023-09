Le film Ru de Charles-Olivier Michaud a été présenté mercredi soir en première mondiale au Royal Alexandra Theatre de Toronto. Il s’agit de l’adaptation du livre éponyme de Kim Thúy avec lequel elle a remporté le Prix du Gouverneur général en 2010.

Comme dans le livre, on suit dans Ru l’épopée d’une famille de réfugiés de la mer du Vietnam à travers les yeux d’une enfant, Nguyen An Tinh, avatar de Kim Thúy. C’est à son échelle que se déroule l’histoire avec ses moments d’horreur inexplicable et des relents d’innocence propre à son jeune âge.

À l’instar de centaines de milliers de ses compatriotes, elle et sa famille sont obligées de quitter le pays après la fin de la guerre du Vietnam en 1975, alors que les communistes sont en train d'envahir le Sud.

Par de fréquents retours en arrière, se dessine le portrait d’une famille nantie de Saïgon qui se retrouve, après une traversée dans les cales d’un navire et l’enfer des camps de Malaisie, à s’installer à Granby pour y occuper des emplois de misère.

Jeux de mémoire

Plus que le livre encore, le film entretient un flou dans la temporalité. On ne sait pas combien de temps s’écoule entre le départ du Vietnam et l’installation au Québec. Impossible de savoir en regardant Ru si on assiste à des semaines, des mois ou des années qui défilent.

Un choix qui laisse à voir non pas un drame familial aux accents historiques, mais davantage une mise en image du vécu traumatique. Les retours en arrière dans la mémoire de l’enfant arrivent parfois comme un cheveu sur la soupe. Ils donnent au film un goût didactique, comme si le spectateur allait oublier ce qui était arrivé à la famille de Nguyen An Tinh.

On retiendra les difficultés d’adaptation des héros : le français que les enfants ne parlent pas, la rudesse de l’hiver, mais aussi la maladresse des familles qui accueillent ces réfugiés d’un nouveau genre et qui sont parfois inconscientes des conséquences de leurs remarques.

Néanmoins, c’est l'innocence qui prime et Ru se déroule dans un Québec idéalisé, dénué de tout rejet qui serait un paradis pour les étrangers.

Dans un contexte où l’actualité politique s’empare régulièrement des sujets relatifs à l’immigration, on aurait vu dans ce film l’occasion de réfléchir aux évolutions sociétales à travers l’histoire. Le Québec, sous la caméra de Charles-Olivier Michaud, est un paradis blanc où les habitants sont heureux de chanter et de partager leurs traditions à la manière d’un film de Noël.

En entrevue avec Isabelle Ménard, à l’émission Dans la mosaïque, Charles-Olivier Michaud assume avoir fait un film à propos d’une personne, car il y a quelque chose d’universel en elle . Son but n’était pas de dépeindre une réalité.

Outre ces questions, on gardera en mémoire la performance de la jeune Chloé Djandji, qui incarne Nguyen An Tinh. À travers le film, elle parle peu, mais elle n’a pas besoin de mots pour transmettre les émotions.

Une présence renforcée par son amie Johanne (Mali Corbeil-Gauvreau), un moulin à parole qui ajoute une touche d’humour nécessaire au film. Dans cet univers, on voit naître le goût de la jeune héroïne pour l’écriture et surtout de leur valeur qui transcende les conflits.