L’usine Prinoth, qui fabrique des « véhicules à chenilles, de[s] dameuses et d[es] équipements de gestion de la végétation », investit 25 M$ pour agrandir ses installations de Granby.

L’usine doublera presque de superficie, passant à plus de 18 500 mètres carrés. Les installations seront aussi modernisées, et devraient permettre la création d’emplois supplémentaires et l’augmentation de la production, selon un communiqué.

Cet agrandissement permettra à l'entreprise de soutenir la croissance mondiale continue de son secteur des véhicules à chenilles, ainsi que la croissance de son secteur de damage en Amérique du Nord