La voie Camillien-Houde deviendra « une grande promenade pour les piétons »

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a annoncé que la voie Camillien-Houde sur le mont Royal ne sera plus accessible au transport automobile et sera une grande promenade pour piétons. Les véhicules motorisés devront emprunter le chemin Remembrance.

Par communiqué, la Ville de Montréal affirme que des 10 000 voitures qui empruntent chaque jour la voie Camillien-Houde, 85 % d'entre elles l'utilisent comme voie de passage.

La montagne n'est pas un raccourci , a expliqué Valérie Plante en conférence de presse sur le mont Royal, mercredi, en annonçant que d'ici 2029, la voie Camillien-Houde sera consacrée aux piétons (à partir de l'avenue du Mont-Royal jusqu'à la Maison Smith) et que les voitures devront emprunter le chemin Remembrance.

Une voie sécuritaire pour les cyclistes sera aménagée en parallèle à la voie Camillien-Houde. C'est cette voie cyclable qu'utiliseront les véhicules d'urgence et ceux voués à l'entretien.

La Ville de Montréal dit qu'elle maintiendra les deux stationnements existants sur le mont Royal.

Le belvédère actuel sera transformé en parc, et un nouveau belvédère sera érigé au point le plus haut de la voie Camillien-Houde. Il sera accessible universellement , a précisé Valérie Plante.

On ne diminue en rien l'accès à la montagne.

Le scénario prévu pour réaménager le parc du Mont-Royal prévoit l'ajout de 18 000 mètres carrés d’espaces verts, ce qui équivaut à trois terrains de football, a précisé la mairesse Plante. Ce verdissement massif de la voie Camillien-Houde permettra de rééquilibrer l’utilisation du chemin Olmsted, qui est à pleine capacité actuellement.

Les coûts de ce vaste projet de réaménagement sont évalués à 92 millions de dollars.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Montréal, Valérie Plante fait son arrivée sur le mont Royal, accompagnée de Sophie Mauzerolle, conseillère municipale et membre du comité exécutif et d'autres personnes participant à l'annonce concernant le réaménagement de la voie Camillien-Houde. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La mairesse de Montréal était notamment accompagnée pour cette annonce de la directrice régionale de santé publique pour la région de Montréal, Mylène Drouin, de la directrice générale d'Équiterre, Colleen Thorpe, et du secrétaire exécutif par intérim du Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (CDB) de l' ONU , David Cooper.

Le projet de la Ville a reçu l'appui des organisations suivantes : Équiterre, la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec), le Conseil régional de l’environnement de Montréal, Vélo Québec, Environnement Jeunesse et l’Association québécoise des médecins pour l’environnement (AQME).

Ne pas oublier Clément Ouimet

Le 4 octobre 2017, Clément Ouimet, 18 ans, avait péri après avoir été victime d'une collision avec un véhicule utilitaire sport sur la voie Camillien-Houde, alors qu'il descendait rapidement la pente en vélo.

Dans le rapport qu'il avait rendu public un an plus tard, le Bureau du coroner avait recommandé de mettre en place les mesures les plus appropriées pour protéger les utilisateurs vulnérables .

Ouvrir en mode plein écran Le cycliste Clément Ouimet est mort le 4 octobre 2017 après avoir été happé par un véhicule sur la voie Camillien-Houde, sur le mont Royal. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Julie Marceau

Il ne faut pas oublier Clément Ouimet , a déclaré mercredi la mairesse Plante, ajoutant que la sécurité des plus vulnérables était primordiale dans ce projet de transformation de la voie Camillien-Houde.

La protection de la faune et de la flore figure aussi dans les préoccupations de l'administration municipale. Aussi, le projet de réaménagement prévoit-il d'accroître la canopée sur le mont Royal : par exemple des arbres seront plantés sur la promenade piétonnière Camillien-Houde.

L'accessibilité, priorité des Amis de la montagne

Plus tôt mercredi, Hélène Panaïoti, directrice générale des Amis de la montagne, avait déclaré à l'émission Tout un matin, sur ICI Première, que la protection des milieux naturels est une des priorités qui doivent être respectées dans ce projet de réaménagement.

Mme Panaïti a aussi insisté sur la question de la mobilité.