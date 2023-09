La Nouvelle-Écosse veut augmenter l'amende maximale pour les usines de transformation du poisson qui achètent du homard hors saison, mais l’idée est remise en question, car les responsables admettent qu'ils ne peuvent pas trouver de preuve que l'amende maximale actuelle a déjà été imposée.

La décision d'augmenter la pénalité fait suite à des plaintes selon lesquelles du homard non autorisé provenant du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse est vendu par l'intermédiaire d'acheteurs titulaires d'un permis provincial.

Le ministre des Pêches et de l'Aquaculture, Steve Craig, a déclaré la semaine dernière aux journalistes que le maximum actuel n'est pas dissuasif .

Le ministre des Pêches et de l'Aquaculture, Steve Craig.

Il n'a pas précisé quand l'amende augmenterait à 1 million $ et il n’a pas non plus pu confirmer si l'amende maximale actuelle avait déjà été imposée

Nos dossiers indiquent qu'au cours des dernières années, aucune amende de 100 000 $ n'a été imposée par un tribunal provincial à des acheteurs commerciaux ou à des transformateurs pour des violations de la Loi sur les pêches et les ressources côtières de la Nouvelle-Écosse , précise la porte-parole du ministère, Joann Alberstat.

Faire respecter la loi

Le représentant des pêcheurs côtiers, Colin Sproul, affirme que de nombreux acheteurs de poisson enfreignent la loi, mais que la province dispose de trop peu de ressources pour les en empêcher.

Je suppose que nous dirions à quoi sert une lourde amende si la province n'a pas la capacité d'appliquer la loi , dit-il.

Nous sommes heureux de voir l'annonce de l'augmentation de l'amende. Ce qui est plus important, c'est la volonté du ministère d'appliquer la loi telle qu'elle est. Jusqu'à présent, nous n'avons pas vu cette volonté. Le ministre dispose d'outils d'application importants qu'il a choisi de ne pas utiliser, jusqu'à présent.

Colin Sproul, de l'Association des pêcheurs côtiers de la baie de Fundy.

La province affirme que le ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables compte 51 agents de conservation. Tous sont habilités à enquêter sur les acheteurs commerciaux ou les transformateurs en cas de violation de la Loi sur les pêches et les ressources côtières de la Nouvelle-Écosse.

Les conditions de permis des acheteurs et des transformateurs provinciaux exigent que les fruits de mer achetés soient capturés en vertu de permis approuvés par le ministère fédéral des Pêches et des Océans.

Des condamnations récentes liées à des achats illégaux, à des ventes non divulguées ou à d'autres infractions ont résulté d'enquêtes et d'accusations fédérales. La province affirme que les délinquants reconnus coupables au niveau fédéral ne peuvent pas également être reconnus coupables par la province pour la même infraction.

Suspensions de permis provinciaux

Au cours des dernières années, les condamnations en vertu de la législation fédérale contre des usines de transformation du poisson ou des propriétaires impliqués dans la pêche au homard ont donné lieu à un certain nombre de suspensions ou de résiliations de permis provinciaux.

Un homard dans une usine de transformation des produits de la mer.

En 2020, Guang Da International, une compagnie à New Edinburgh, a été reconnu coupable d'avoir acheté du homard sous un permis autochtone, qui interdit la vente des prises. Le propriétaire a été condamné à une amende de 1000 $.

La même année, l'exploitant d'un parc à homard, Eric Thibault, de New Edinburgh, a été reconnu coupable et condamné à une amende de 20 000 $ pour ne pas avoir divulgué ses ventes de homard et avoir fait une fausse déclaration aux agents des pêches. Son permis provincial a été immédiatement résilié.

En 2022, le propriétaire de Harvest Direct, Tyler Nickerson, a été condamné à une amende de 15 000 $ après des réserves trouvées avec du homard pêché avec un permis autochtone. Il fait présentement appel d'une suspension de permis de deux ans.

