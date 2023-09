L'édifice municipal de Sainte-Flavie, le Centre municipal Léon-Gaudreau, sera agrandi et remis au goût du jour. Datant des années 1980, il avait bien besoin de rénovations, aux yeux du maire de la municipalité.

Québec a annoncé mardi qu'il injecte un peu moins de cinq millions de dollars dans le projet, une annonce faite par le ministère des Affaires municipales grâce au Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM). Pour sa part, la Municipalité déboursera environ 1,4 million de dollars. Les coûts totaux des travaux s'élèvent à environ 6,4 millions de dollars.

À terme, une salle polyvalente et des bureaux y seront construits, et l'ensemble de l'édifice sera revampé. La salle communautaire sera agrandie et des comités pourront y déménager, énumère Jean-François Fortin, maire de Sainte-Flavie.

Une cuisine, un bureau et des espaces de rangement prendront place dans la nouvelle section et un nouveau stationnement sera aménagé.

L'édifice avait bien rempli ses fonctions depuis sa construction en 1984, souligne l'élu, mais il devenait depuis plusieurs années vétuste, voire inadapté et dangereux , citant la cohabitation entre les départements des loisirs et des travaux publics.

Le chantier s'échelonnera jusqu'en juillet 2024, et le bureau municipal sera relocalisé au 125, rue de l'Expansion pour la durée des travaux. Le contrat de construction a été décerné à Construction Albert.