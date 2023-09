Pas d’arrêt des coupes forestières dans les sommets des Chic-Chocs

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, ferme la porte à un arrêt des coupes forestières sur les sommets des monts Chic-Chocs.

La ministre répond ainsi à une demande formulée par le Comité de protection des monts Chic-Chocs en décembre dernier.

Le groupe environnemental réclamait la fin des coupes dans des sites en altitude. Ces coupes sont permises afin de récupérer le bois atteint par la tordeuse des bourgeons de l'épinette.

L'organisme déplorait notamment que ces coupes se produisent dans l'habitat de la grive de Bicknell, une espèce de passereaux qui niche dans les forêts des sommets des monts Chic-Chocs. La grive est inscrite sur la liste des espèces fauniques désignées comme vulnérables en vertu de la Loi sur les espèces menacées et vulnérables. Au fédéral, l'oiseau est considéré comme espèce menacée.

De son côté, la ministre Maïté Blanchette Vézina se veut rassurante. Elle souligne la collaboration qu'elle entretient avec le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs pour la protection des espèces en danger.

Ouvrir en mode plein écran Des coupes forestières dans la réserve faunique de Matane. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Pierre Chapdelaine de Montvalon

Selon l’élue, il est impératif que l'industrie puisse récupérer ce bois afin de protéger la forêt des impacts des changements climatiques.

On regarde la balance des inconvénients. Lorsqu’une forêt est affectée par un insecte, la forêt devient vulnérable aux feux de forêt. Dans le contexte actuel, on prend aussi des mesures pour protéger la forêt , indique-t-elle.

Ces coupes peuvent permettre d’adapter mieux la forêt aux changements climatiques.

Des feux de forêt qui auraient le dos large

Le Comité de protection des monts Chic-Chocs voit les choses autrement. Selon un de ses porte-parole, Louis Fradette, les feux de forêt ont le dos large.

Il rappelle tout d’abord qu’il n’y a pas eu de feux de forêt sur les sommets des monts Chic-Chocs dans l’histoire de la réserve faunique de Matane, ce que confirment les données de la plateforme Forêt ouverte du gouvernement du Québec.

Et il n’y en a pas eu non plus cet été, même s’il y a des forêts assez grandes qui ont été affectées par la tordeuse des bourgeons de l’épinette , ajoute-t-il.

Il y a des contextes particuliers, et on ne peut pas appliquer des principes mur à mur dans tout le Québec.

Selon lui, ces coupes forestières en altitude causent des dommages importants aux écosystèmes des sommets des monts.

Louis Fradette pointe par exemple l’enjeu de la régénération de ces forêts d’altitude après le passage de l’industrie.

Il explique que les coupes viendraient empêcher les arbres touchés par la tordeuse des bourgeons de l’épinette de se décomposer et de participer ainsi à la composition de l’humus grâce auquel repousse la végétation.

Ouvrir en mode plein écran La grive de Bicknell niche dans les hauteurs du mont Jimmy-Russell. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté de Louis Fradette

Ces coupes viendraient donc freiner la création de cet humus en plus de favoriser l’érosion de ces sols pentus. Si on permet les coupes à blanc comme il se fait encore aujourd’hui, ça va causer de l’érosion, enlever de l’humus, et rendre encore plus difficile la régénération de la forêt , avance M. Fradette.

Publicité

Comme la ministre des Forêts, Louis Fradette rappelle l’appel du Forestier en chef à changer les pratiques d’aménagement forestier, en lien avec les changements climatiques.

Il demande au gouvernement de mettre fin à la monoculture en aménagement forestier, en rappelant que l’épinette blanche représente 80 % des essences plantées après une coupe forestière.

En altitude, il faudrait laisser la forêt en place , soutient Louis Fradette.

Selon lui, la preuve n’est pas faite que la préservation des forêts en altitude touchées par la tordeuse des bourgeons de l’épinette représente un risque.

Pour sa part, le professeur adjoint au Département des sciences du bois et de la forêt de l’Université Laval, Jérôme Cimon-Morin, indique par courriel ne pas avoir suffisamment d’information pour répondre spécifiquement au cas des coupes dans les sommets des monts de la Réserve faunique de Matane.

Publicité

De manière générale, il affirme toutefois que si la mortalité à la suite d’une épidémie [de tordeuse des bourgeons de l’épinette] est importante, le risque d’un feu sévère (en raison du combustible de bois mort) est probablement aussi augmenté .

Protéger la grive de Bicknell

Un autre argument que Comité de protection des monts Chic-Chocs met de l'avant pour demander l’arrêt des coupes forestières en altitude dans la réserve faunique de Matane est la protection de la grive de Bicknell.

Cette espèce de passereau niche durant la période printanière et estivale dans les sommets des monts Chic-Chocs pour se reproduire, avant de passer l’hiver dans les Caraïbes.

Ouvrir en mode plein écran La grive de Bicknell est une espèce menacée selon le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. (Photo d'archives) Photo : Environnement et Changement climatique Canada | Gouvernement du Canada

Selon Louis Fradette, Québec fuit ses responsabilités quant à la protection de l’habitat de cet oiseau.

On a coupé à blanc des habitats de la grive de Bicknell, en se disant qu’on ne le fait pas durant la période de reproduction. Mais on s’imagine que quand elle revient, l’habitat n’existe plus , lance-t-il, amer.

Le rôle de notre gouvernement, ça devrait être de protéger ces habitats pour une espèce qui est unique à l’Amérique du Nord.

Louis Fradette espère pouvoir rencontrer bientôt la ministre des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, pour lui faire part de ses préoccupations.