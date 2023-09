Lise Bourgeois quittera le Collège La Cité en 2024

La présidente-directrice générale du Collège La Cité, Lise Bourgeois, ne restera pas en poste après la fin de son mandat en juin 2024.

Entrée en poste en mars 2010, Mme Bourgeois a remis son avis de départ à la retraite à la fin de son mandat à la présidente du Conseil d’administration du Collège, Lise Cloutier, le 30 août dernier, et ce, tel que prévu lors de la prolongation de son mandat en juin 2022 , précise le Collège La Cité par voie de communiqué, mercredi.

Après plus de 14 ans en poste, son impressionnante feuille de route témoigne de ses multiples réussites à la tête de La Cité, lesquelles auront contribué à projeter le Collège vers un avenir des plus prometteurs. [...] Sa passion de l’éducation, son amour de la francophonie et ses grandes qualités humaines continueront d’avoir un impact positif sur notre collectivité pour les générations à venir , a souligné Mme Cloutier.

En 2010, elle avait succédé à Andrée Lortie, qui avait décidé de prendre sa retraite après 20 ans à la tête de l’institution.

La Cité souligne les accomplissements de Mme Bourgeois au cours de son mandat, comme l’accueil d’un nombre record de 6500 étudiants inscrits dans ses nombreux programmes, l’ouverture du nouveau pavillon immersif l’Excentricité, le développement de modèles de prestation rendant des formations accessibles partout en Ontario et au Canada ou encore, la création de plusieurs nouveaux programmes, dont un deuxième baccalauréat spécialisé, le bac 4 ans en Sciences infirmières.

Son mandat à la tête de La Cité n'a toutefois pas toujours été un long fleuve tranquille. En 2011, elle avait fait face à des accusations de ne pas avoir donné d'échantillon d'haleine valide et de conduite avec facultés affaiblies, avant d'être finalement reconnue non coupable au terme de son procès, en 2013.

Une carrière en éducation reconnue

Avant de se joindre à La Cité, Mme Bourgeois avait œuvré dans le domaine de l’éducation pendant plus de 30 ans, occupant notamment le poste de directrice de l'éducation au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE). Elle a aussi contribué au maintien des programmes de formation en agriculture au Collège d'Alfred.

C’est avec beaucoup d’émotion que je quitterai, à la fin de mon mandat le 30 juin 2024, un collège que j’aime profondément. Ce sera aussi avec beaucoup de fierté pour les nombreux accomplissements de ce beau et grand collège dont la réputation s’étend maintenant au-delà de nos frontières , a partagé Lise Bourgeois dans le communiqué de l’institution collégiale.

En 2019, son engagement avait été reconnu lorsqu'elle avait reçu le prix Bernard Grandmaître pour sa contribution à l'avancement de l'éducation en français en Ontario.

La présidente du conseil d'administration indique que le processus visant à nommer la personne qui succédera à Mme Bourgeois à la présidence-direction générale du Collège commencera prochainement.